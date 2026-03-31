대한상의, '제53회 상공의 날' 기념식 개최

최 회장 "이해관계자와 투명하게 소통할 것"

상공인·근로자 264명 포상

최태원 대한상공회의소(대한상의) 회장은 31일 "대한상의가 달라져 사회가 요구하는 변화에 좀 더 진정성 있게 응답하겠다"며 "기업의 성장이 일자리와 민생으로 이어지고, 사회 구성원 모두의 성장으로 확산되도록 국민경제 전체의 목소리를 담는 경제단체로 거듭날 것"이라고 밝혔다.

최태원 대한상의 회장이 31일 서울 중구 대한상의에서 열린 제53회 상공의 날 기념식에서 기념사를 하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

최 회장은 이날 상의회관에서 열린 '제53회 상공의 날 기념식'에서 이같이 밝히며 "지역 균형 발전과 청년 일자리 창출, 기후위기 대응과 같은 국가적 과제에도 대한상의가 실질적인 정책 대안을 제시하겠다"고 강조했다. 그는 "그 과정에서 기업을 둘러싼 이해관계자와 투명하게 소통하고 공익적 시각을 정책 활동의 최우선 기준으로 삼겠다"며 "기존에 익숙한 방식과 관성을 뛰어넘어 굳건한 의지로 새로운 변화를 만들어 나갈 것"이라고 강조했다.

최근 중동 전쟁 등 대외 환경 악화에 대해서도 "1차 오일쇼크로 에너지 수급이 막히고, 치솟는 물가로 어려움을 겪었던 1974년도 지금과 같았다"며 "기술 혁신과 생산성 향상에 매진했고, 그 뚝심과 실행력이 지금 한국 경제를 만든 토대가 됐다"고 언급했다. 이어 "우리는 반도체와 자동차, 조선, 방산부터 문화 콘텐츠에 이르기까지 세계가 주목하는 산업 기반을 갖추고 있다"며 "여기에 인공지능(AI) 전환이라는 파도에 다시 한번 올라 탄다면, 지금의 상황은 도전이 아니라 새로운 도약의 발판이 될 것"이라고 강조했다.

'끊임없는 도전의 역사, 함께 여는 위대한 도약'을 슬로건으로 내건 이번 기념식에는 최태원 대한상의 회장, 김민석 국무총리, 문신학 산업통상자원부 차관을 비롯해 전국 상공회의소 회장단과 유공자 등 400여 명이 참석했다. 참석자들은 중동 및 관세 리스크 등 엄중한 경제 상황 속에서 민·관 협력을 통해 경제 재도약을 이뤄낼 것을 다짐했다.

이날 기념식에서는 국가 경제 발전에 기여한 상공인과 근로자 264명이 산업훈장 및 산업포장, 대통령 표창 등을 수여했다. 이들은 핵심 소재·부품 국산화로 대외 의존도를 낮추는 동시에, 적극적인 글로벌 진출과 제조 혁신을 통해 국가 산업 경쟁력 제고에 기여한 공로를 인정받아 산업훈장의 영예를 안았다.

특히, 올해는 기술력을 갖춘 중소·중견 기업의 약진이 돋보였다. 산업 훈·포장(총 17점) 수훈기업 중 중견·중소기업 비중은 지난해 14개사에서 올해 16개사로 확대되며 대한민국 경제 성장의 핵심 주체임을 입증했다.

최고 영예인 금탑산업훈장은 소재·에너지·제조 분야 산업 경쟁력을 한 단계 격상시킨 이성호 유니테크 회장, 이종훈 인천도시가스 회장, 윤혜섭 다인정공 회장 등 3인에게 돌아갔다. 이성호 회장은 40여년간 접착 소재 국산화에 매진하며 선박, 전기차, 우주항공 분야의 기술 주권을 확보하는 데 기여했다. 특히 우주 발사체와 전기차 배터리 등 전략 산업의 자립도를 높인 공로를 인정받았다.

이종훈 회장은 산업용·발전용 에너지 공급망을 확충하고, 오염물질 배출이 많은 기존연료(벙커C유) 등을 친환경 도시가스로 전환해 대기환경 개선에 앞장섰다. AI 기반 지리정보시스템(GIS) 도입으로 안전 관리의 디지털 혁신을 이뤘고, 취약계층 에너지 복지와 지역 일자리 창출에도 헌신해 왔다.

윤혜섭 회장은 전 세계 17개 거점을 통해 산업용 정밀 공구의 수출 영토를 넓히고, 중동과 중남미 등 신흥 시장을 개척한 공로를 인정받았다. 공정 데이터 통합과 AI 기반 물류 시스템 도입으로 제조 혁신을 이뤘으며, 로봇 등 자동화 신산업에도 진출했다. 코로나19 상황 속 감원 없는 채용 확대와 다문화가정 후원 등 상생 경영 역시 실천하고 있다.

은탑산업훈장은 독보적인 AI 반도체 기술로 글로벌 1위를 수성한 송현종 SK하이닉스 사장과 자동차 핵심 부품 개발로 사업 구조 전환에 성공한 김재산 코리아에프티 대표이사가 수상했다.

동탑산업훈장은 자동차 엔진 부품 국산화 및 수출을 이끈 정병기 계양정밀 대표이사와 반도체·이차전지 핵심 소재 기술 자립도를 높인 김종섭 에코프로에이치엔 대표이사가 받았다.

이 외에도 ▲철탑산업훈장에 이택선 오산씨네마 대표이사, 서경아 비.엘.아이 대표이사 ▲석탑산업훈장에 김종우 노루오토코팅 대표이사, 이창원 케이에스시스템 대표이사가 각각 수훈했다. 산업포장은 이재규 파인엠텍 대표 등 6명이, 대통령 표창은 박진우 협진커넥터 의장 등 17명이 수상했다.

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강명수 대한상의 회원협력본부장은 "이번 기념식은 국가 경제를 일궈온 상공인들의 업적을 조명하고 미래 비전을 공유하며 자긍심을 높이는 자리였다"며 "최근 대내외 경제 여건이 어렵지만 그동안 혁신으로 위기를 극복해 온 상공인의 저력을 바탕으로, 정부와 기업이 긴밀히 협력해 대한민국 경제의 새로운 도약을 이뤄내겠다"고 강조했다.

권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



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