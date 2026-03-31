국힘 김재섭 의원 "사적 동행" 의혹에 "사실 왜곡" 반박

동행 직원 성별 오기·채용 특혜 등 의혹 해명

서울 성동구가 국민의힘 김재섭 의원(도봉구갑)이 제기한 정원오 전 성동구청장(더불어민주당 서울시장 예비후보)의 공무국외출장 관련 의혹에 대해 31일 "왜곡된 주장"이라며 전면 반박했다.

성동구청 전경. 성동구 제공. AD 원본보기 아이콘

김 의원은 이날 정 전 구청장이 2023년 멕시코 칸쿤 출장 당시 특정인과 함께 사적인 목적으로 출장을 다녀온 것이 아니냐는 의혹을 제기했다. 공무국외출장 심사의결서에 동행 직원의 성별이 여성이 아닌 남성으로 기재된 점, 정보공개 청구 과정에서 해당 직원의 인적사항이 가려진 점, 출장 이후 해당 직원이 임기가급으로 승진 채용된 점 등을 근거로 삼았다.

이에 성동구는 해당 출장이 사적 목적이 아니라 2023년 국제참여민주주의포럼 참가 및 발표, SXSW 견학과 문화 선진사례 벤치마킹을 위한 공식 일정이었다고 밝혔다. 다수의 지방자치단체장과 관계자 10여 명이 함께 참석한 행사로, 국제행사 참여와 정책사례 조사라는 공적 목적 아래 진행된 출장이라는 것이다.

동행 직원의 성별 ‘오기’에 대해서는 행정서류 작성 과정에서 발생한 단순 실수라고 해명했다. 성동구는 이를 근거로 특정인과 함께 출장을 다녀온 것처럼 의혹을 제기하는 것은 사실관계를 왜곡하는 것이라고 강조했다.

정보공개 청구 과정에서 해당 직원의 성별 등이 가려진 데 대해서도 성동구는 임의적인 은폐가 아니라 관련 법령과 정보공개 원칙에 따른 정당한 비공개 처리라고 밝혔다. 성별과 생년월일은 개인정보에 해당하는 비공개 대상 정보로, 통상적인 기준에 따라 처리됐다는 것이다.

출장과 해당 직원 채용 사이의 연계성 의혹에 대해서도 성동구는 선을 그었다. 출장은 2023년에 이뤄졌고, 임기가급 승진은 2025년 4월 구정연구기획단장의 의원면직으로 해당 직위에 공백이 생긴 뒤 같은 해 10월 공개채용 절차를 거쳐 이뤄진 것으로, 출장과의 연관성이 없다는 설명이다.

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성동구 관계자는 "공식행사 참가로 인한 공무국외출장과 단순 오기, 개인정보 비공개 원칙에 따른 행정처리를 두고 특정한 의도를 덧씌워 의혹을 부풀리는 것은 공직사회의 정상적인 행정절차를 왜곡하는 것으로 유감을 표한다"며 "사실과 다른 주장에 대해서는 앞으로도 분명하게 바로잡아 나가겠다"고 말했다.

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



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