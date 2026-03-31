시, 노후주택 수도관 개량 지원사업 실시

취약계층 전액 무료…"우리 집 녹물 고민 해결"

20년 이상 주택 대상 급수관 교체·세척 비용 지원

경기 화성특례시는 쾌적한 주거환경 조성과 안전한 식수 환경 개선을 위해 '2026년 녹물 없는 우리집 수도관 개량 지원사업'을 추진한다.

녹물 없는 우리집 수도관 개량지원 사업 홍보 포스터. 화성시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 사업은 20년 이상 경과한 노후주택 및 사회복지시설을 대상으로, 녹물이 발생하는 연면적 130㎡ 이하의 옥내 급수관과 공동주택 공용배관의 교체 및 세척 등 개량 공사비를 지원하는 사업이다.

전용면적별 세대당 지원율은 70%에서 최대 90%까지이며, 단독주택 옥내 급수관은 세대별 최대 180만원, 공동주택 공용배관은 최대 60만원까지 지원된다. 특히 기초생활수급자와 차상위계층이 소유한 주택은 전액 무료로 지원된다.

총사업비는 9660만원으로, 예산 소진 시까지 신청할 수 있다.

신청은 화성특례시청 홈페이지에서 관련 서류를 내려받아 작성한 후, 화성특례시 맑은물사업소를 방문해 접수하면 된다.

지원 대상자는 현장실사를 통해 선정되며, 옥내 급수설비 문제로 수질 기준을 초과한 노후주택과 기초생활수급자 및 차상위계층 자가 소유 가구를 우선 선정할 계획이다.

AD

차형민 맑은물시설과장은 "노후 수도관에서 발생하는 녹물로 불편을 겪는 시민들이 이번 사업을 통해 보다 안전하고 깨끗한 수돗물을 이용할 수 있기를 기대한다"며 "많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

화성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>