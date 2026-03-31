리튬 이온 이동 효율↑, 전해질 분해 억제



차세대 고에너지 배터리 핵심 해법 제시

수명 연장과 화재 위험 저감이라는 두 마리 토끼를 잡을 차세대 핵심 기술이 개발됐다.

국립부경대학교 조계용 교수 연구팀이 차세대 고에너지 리튬 배터리의 안정성과 수명을 획기적으로 개선할 수 있는 '능동형(Active) 분리막' 기술을 개발했다.

조계용 교수 연구팀. 국립부경대 제공 AD 원본보기 아이콘

리튬 기반 배터리는 전기차와 에너지저장장치(ESS) 등 미래 에너지 산업의 핵심으로 꼽히지만, 반복적인 충·방전 과정에서 이온 이동 불균형과 전해질 분해 반응이 발생해 성능 저하와 안전성 문제가 꾸준히 제기돼 왔다. 특히 전해질 염(LiPF6) 분해 과정에서 생성되는 불화수소(HF)는 배터리 내부 계면을 손상시키는 주요 원인으로 지목된다.

연구팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 전해질 내 음이온(PF6-)의 이동을 제어할 수 있는 새로운 분리막 구조를 설계했다. 불소계 고분자 소재와 아민계 기능기를 결합해 정전기적 방식으로 음이온 수송을 조절하고, 전해질 분해를 유발하는 반응을 억제하는 방식이다.

실험 결과, 해당 분리막은 기존 상용 폴리프로필렌(PP) 분리막 대비 리튬 이온 전달 수는 약 2배, 확산 계수는 약 3배 향상된 것으로 나타났다. 또한 장기 충·방전 이후에도 전극과 전해질 사이 계면(SEI/CEI)이 얇고 균일하게 유지되며 안정적인 구조를 형성했다.

이 기술을 적용한 배터리는 고온·고전압 환경은 물론 다양한 양극재 조건에서도 장기간 안정적인 성능을 유지했다. 고속 충·방전 상황에서도 안정적으로 작동했으며, 리튬 금속 음극을 사용하는 실험에서도 균일한 리튬 형성이 확인됐다.

연구팀은 이번 성과가 분리막을 단순한 물리적 장벽이 아닌 '이온 환경을 능동적으로 제어하는 기능성 소재'로 확장했다는 점에서 의미가 크다고 설명했다.

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이번 연구 결과는 국제학술지 Advanced Functional Materials에 2026년 3월 온라인 게재됐으며, 산업통상자원부와 한국연구재단의 지원을 받아 수행됐다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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