사고관리계획서 승인 후 첫 계속운전

계속운전 허가 안전조치 사항 이행 완료

사고관리 설비 및 대응전략 점검 완료

출력상승시험 등 후속검사로 안전성 최종 확인

부산 기장군 장안읍 월내 쪽에서 바라본 고리2호기(오른쪽 두 번째) 모습. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

설계 수명 40년을 채워 3년 동안 멈춰있던 고리 2호기가 재가동한다.

원자력안전위원회는 설계 수명이 만료되어 정지된 상태로 2023년 4월 8일부터 정기검사를 진행해온 고리 2호기에 대해 계속운전 허가에 따른 후속 조치 및 설비 전반에 대해 안전성을 확인하고 31일 임계를 허용했다고 밝혔다.

원안위는 지난해 11월 13일 고리 원전 2호기에 대해 계속 운전을 허가했다. 이후 한국수력원자력은 허가 조건을 만족하기 위해 안전 설비를 교체하는 등 정비를 진행했다.

임계란 원자로에서 핵분열 연쇄 반응이 지속적으로 일어나, 이로 인해 생성되는 중성자와 소멸되는 중성자가 같아 중성자 수가 평형을 이루는 상태를 말한다. 임계를 허용했다는 것은 원자로를 가동해도 된다는 의미다.

고리 2호기는 2025년 10월 23일 국내에서 사고관리계획서가 승인된 후 계속운전이 허가된 최초 원전이다.

원안위는 원자로 냉각재 외부 주입유로 등 사고관리설비 설계 변경 사항과 사고 대응 필수 설비에 전원을 공급하는 설비 신설 등 개선사항을 확인했다고 밝혔다.

아울러 사고관리계획서대로 설비가 작동하는지 성능을 점검하는 한편 사고대응 전략도 현장에서 유효하게 작동하는지 집중 점검했다고 설명했다.

계속운전 허가에 따라 재가동 이전에 완료해야 하는 10건의 안전조치 사항과 안전 여유도 확보를 위한 케이블 교체 등이 기술기준 등에 따라 모두 적합하게 이행 완료됐으며 추가적으로 화재 감시기 신설 등 화재위험도 분석에 따른 설비 개선 사항도 모두 완료됨을 확인했다고 밝혔다.

특히, 고리 2호기는 장기간 정지 상태였던 점을 고려해 안전 관련 펌프 및 밸브를 대상으로 중점 검사를 실시했다. 원안위는 시험 주기 및 작동 성능이 관련 기준을 충족함을 확인했으며 증기발생기 관리도 적절하게 이행됨을 확인했다고 밝혔다.

중대 사고용 피동촉매형 수소재결합기(PAR) 교체에 대한 안전성 검사, 증기발생기 세관 건전성 검사 등 총 102개 정기검사 항목 중 임계 전까지 수행해야 할 94개 항목에 대한 검사를 실시한 결과, 향후 원자로 임계가 안전하게 이루어질 수 있음을 확인했다고 설명했다. PAR은 중대사고 시 발생할 수 있는 수소를 별도의 전원이나 조작 없이 제거하는 장치를 말한다.

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원안위는 "지금까지의 정기검사 결과를 바탕으로 고리 2호기의 임계를 허용했다"며 "향후 출력 상승 시험 등 후속 검사(8개)를 통해 안전성을 최종 확인할 예정"이라고 밝혔다. 사고·고장 발생 시 즉각 대응할 수 있도록 비상 대응 체계도 강화할 계획이다.

강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr



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