안내책자·홍보영상 제작

온·오프라인 연계 홍보로

제도 이해도·참여 활성화 기대

강원특별자치도교육청은 주민참여예산제에 대한 도민의 이해도를 높이고 참여를 활성화하기 위해 홍보를 대폭 강화한다고 31일 밝혔다.

주민참여예산제는 도민이 교육예산 편성 과정에 직접 참여해 다양한 의견을 제안하는 제도로, 재정 운영의 투명성과 민주성을 높이는 데 중요한 역할을 하고 있다. 그러나 그동안 제도에 대한 인지도 부족과 참여 방법에 대한 이해 부족으로 실제 참여율이 기대에 미치지 못하는 한계가 있어, 보다 적극적인 홍보의 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.

이에 따라 도교육청은 도민 누구나 제도를 쉽게 이해하고 참여할 수 있도록 다양한 홍보 콘텐츠를 제작할 계획이다.

제도의 개요와 참여 방법을 한눈에 알 수 있는 안내 책자를 제작해 학교와 기관, 각종 행사 현장에 배포하고, 참여 절차를 쉽고 직관적으로 안내하는 홍보영상을 제작해 누리소통망(SNS)과 온라인 채널을 통해 확산할 예정이다.

또한 설명회와 간담회 등 오프라인 홍보와 온라인 콘텐츠를 연계해 주민과의 접점을 확대하고, 실제 참여 사례를 중심으로 한 홍보를 통해 도민의 체감도를 높여 나갈 계획이다.

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김성호 예산과장은 "주민참여예산제도는 도민의 의견이 교육정책에 직접 반영되는 중요한 제도"라며 "앞으로 누구나 쉽게 참여할 수 있도록 홍보를 강화하여 도민 참여를 더욱 활성화하겠다"고 밝혔다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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