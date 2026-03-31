문체부 승인·국비 확보… 야간 미디어섬 ‘루미나 죽도’ 조성

기장군이 해안 관광벨트 구축을 위한 핵심 사업에 본격 시동을 걸었다.

기장군은 '기장 드라이브 관광경관 명소화 사업'이 31일 문화체육관광부 최종 승인을 받아 국비 70억1000만원과 시비 30억원을 확보했다고 전했다.

이 사업은 기장군 해안선을 따라 관광 자원을 연결하는 프로젝트로, 당초 장안읍 월내리 국도 31호선 일원을 대상으로 추진됐으나 도로 개선 사업과 중복되면서 추진이 어려워졌다. 이에 군은 대안을 마련해 사업 대상지를 기장 8경 중 하나인 죽도 일원으로 변경하는 데 성공했다.

새롭게 조성될 죽도는 '용의 심장'을 테마로 한 야간형 미디어 관광섬 '루미나 죽도'로 탈바꿈한다. 복합문화공간과 해안데크, 출렁다리, 야간 미디어아트, 잔디광장 이벤트 무대 등 다양한 시설이 들어서 체류형 관광지로 개발될 예정이다.

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특히 인근 오시리아 관광단지와 해동용궁사를 잇는 '드래곤 로드' 해안 드라이브 코스의 중심축으로 자리 잡으며 지역 관광 활성화에 기여할 것으로 기대된다.

정종복 군수는 "사업 무산 위기 속에서도 관계기관과 협의를 이어온 결과 새로운 관광개발 계획을 확정할 수 있었다"며 "2027년 하반기 착공을 목표로 차질 없이 추진해 기장만의 차별화된 관광 콘텐츠를 선보이겠다"고 말했다.

기장 드라이브 관광경관 명소화 사업 대상지인 기장읍 연화리 죽도. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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