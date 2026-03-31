한국인터넷진흥원이 랜섬웨어 공격의 예방부터 복구까지 단계별 대응체계를 구축한다.

3월 31일(화) 한국인터넷진흥원 서울 청사에서 개최된 '랜섬웨어 전주기 대응 추진단 발족식'에서 관계자들이 기념 촬영을 하고 있다. 한국인터넷진흥원. AD 원본보기 아이콘

한국인터넷진흥원은 고도화하는 랜섬웨어 공격에 체계적으로 대응하기 위해 '랜섬웨어 전주기 대응 추진단'을 설립했다고 31일 밝혔다. 지난 2월 조직 내 랜섬웨어대응팀을 신설한 것에 이은 후속 조치다.

최근 랜섬웨어 공격은 인공지능을 활용한 자동화·연계형 방식으로 발전하는 추세다. 공격 대상 또한 교육·의료 등 민감한 데이터를 보유한 기업과 기관까지 확대되는 양상으로, 선제 대응이 필요하다는 목소리가 나오고 있다.

추진단은 분석·수사·암호·인공지능·탐지·포렌식 등 각 분야 전문가로 구성된다. 이들은 6개월 동안 피해 예방부터 범죄 조직 검거 지원까지 랜섬웨어 대응 단계별 핵심 과제를 도출하고 유기적인 대응 체계를 마련할 예정이다.

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이상중 한국인터넷진흥원 원장은 "랜섬웨어는 기업을 겨냥해 산업과 시장 전반에 영향을 미치는 중대한 사이버 위협"이라며 "기업의 피해를 최소화할 수 있도록 랜섬웨어 전주기 대응 체계를 구축해 예방 활동을 확대하고, 인공지능 강국 도약을 뒷받침할 사이버보안 기반을 강화하겠다"고 말했다.

이은서 기자 libro@asiae.co.kr



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