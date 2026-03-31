최우수작 '한강에 봄내음이 실려올 때 생각해요…' 등 7편 선정

총 2054편 접수·경쟁률 293:1…전국 각지서 열띤 참여 이어져

꿈과 희망, 쉼과 위로… 문장으로 표현한 각양각색 사연 눈길

'춘천 한 문장, 봄내글판' 전국 공모전 최우수작에 서울 강서구 거주 김해영 씨의 '한강에 봄내음이 실려올 때 생각해요. 춘천, 당신이 보낸 인사일까 하고'가 선정됐다.

춘천시청사 앞 대형 봄내글판. 춘천시 제공 AD 원본보기 아이콘

춘천시(시장 육동한)는 31일 문안심사위원회의 심사로 선정한 '춘천 한 문장, 봄내글판' 전국 공모전 당선작을 발표했다.

문안심사위원회는 지역성·심미성·전달성·참신성·대중성 등 5개 기준으로 접수 문안을 심사한 결과 최우수 당선작으로 김해영 씨의 문안을 최종 선정했다. 문안심사위는 "봄과 호수로 대표되는 춘천의 정서를 직관적으로 연결하면서도 서울에서 느끼는 춘천의 매력을 표현했다"고 선정 이유를 밝혔다.

김해영 최우수작 당선자는 "서울에서 한강을 바라볼 때면 자연스레 춘천이 떠올랐다"며 "넘실거리는 물결과 한강변 버드나무의 활력은 늘 춘천에서 온다고 느꼈다"고 말했다. 이어 "봄내글판을 보시는 모든 분들이 봄의 생명력을 닮은 춘천을 떠올리길 바란다"고 소감을 전했다.

우수상은 베트남 유학생 CHU THUY DUNG(경기 수원시)씨의 이국땅에서 춘천을 제2의 고향으로 품게 된 진심을 담은 '낯선 길 끝에서 만난 춘천, 이제는 돌아가도 그리운 나의 봄'이 선정됐다.

장려작에는 윤제훈(강원 원주시)씨의 '소양강을 타고 봄이 흐르는 곳, 내 마음에도 춘천이 흐른다'와 최예헌(서울 용산구)씨의 '소양강 물안개 사이로 걸어오는 계절의 이름 춘천'이 이름을 올렸다. 입선작으로는 허문(경남 진주시)씨의 '춘천, 부르는 순간 봄이 되고 머무는 순간 내가 된다'와 이운수(경기 안양시)씨의 '공지천은 봄날의 오르골, 호수를 감싸는 벚꽃 선율을 나는 사랑해, 박나영(전북 김제시)씨의 '가볍게 왔다가, 마음 하나 두고 가는 도시 춘천'이 선정, 총 7편이 수상의 영예를 안았다.

당선작들은 4월부터 춘천시청 앞 대형 봄내글판에 게시되며 도심 주요 건물과 게시대에도 활용될 계획이다. 당선작에 담긴 춘천 이야기는 춘천시 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

이번 공모전은 '내가 사랑하는 춘천'을 주제로 지난 11일부터 24일까지 봄내글판 문안을 공모한 가운데 총 2,054편이 접수되며 응모 열기가 이어졌다. 경쟁률은 293:1로 집계됐다. 접수작은 춘천 지역 이외에도 전국 17개 시·도에서 응모가 이어졌으며 특히 서울·경기 응모자가 전체의 약 30%를 차지했다. 직접 쓴 손 글씨로 정성스레 문장을 적어 보내거나 문장과 어울리는 그림을 함께 그려 제출한 신청자도 있었다.

특히 이번 공모전에서는 춘천에서 꿈을 키운 대학생, 행복했던 여행을 추억하는 가족, 아름다운 도시에 반해 정착한 부부의 이야기 등 저마다의 사연들로 구성돼 눈길을 끌었다.

응모자 권현우(경기 여주시)씨는 "방황하던 대학시절, 춘천에서의 시간이 나를 더욱 단단하게 만들어주었다"며 "춘천은 나에게 꿈을 만들어준 곳"이라는 사연을 전했다. 이의정(춘천시 교동) 씨는 응모작에 "타지 생활에 지친 나에게 춘천은 진정한 쉼이자 위로였다"는 고백을 담았다. 문안심사위원회 관계자는 "각자의 이야기를 문장으로 담아 낸 춘천의 모습이 매우 다채롭게 다가왔다"고 소회를 밝혔다.

한편 시는 오는 5월 2차 공모전을 추진하는 등 봄내글판 공모전을 분기별로 운영해 시민 참여를 확대하고 도시 감성 콘텐츠로 발전시켜 나갈 계획이다.

AD

육동한 춘천시장은 "2000편이 넘는 문장들이 하나같이 춘천의 느낌과 감성을 잘 표현하고 있고 춘천을 향한 전 국민의 사랑이 담겨있다"며 "이번 공모전에 담긴 이야기들은 전 국민이 춘천을 인식하는데 큰 도움을 줄 것"이라고 밝혔다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>