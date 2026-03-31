경기 동두천시는 지난 30일 시청 시장실에서 경민대학교와 'AI 기반 평생학습 활성화를 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

동두천시가 지난 30일 시청 시장실에서 경민대학교와 'AI 기반 평생학습 활성화를 위한 업무협약'을 체결하고 있다. 동두천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 급변하는 평생교육 환경에 대응하여 인공지능(AI) 및 디지털 전환(DX) 기반의 맞춤형 교육 체계를 구축하고, 대학과의 파트너십을 통해 지역의 미래 성장동력을 확보하기 위해 마련됐다.

양 기관은 인공지능(AI)·디지털 전환(DX) 기반의 맞춤형 평생학습 체계 구축을 위해 교육 자원을 상호 교류하고, 지역 특색에 맞춘 특성화 분야 협력 모델을 함께 모색하기로 했다. 이를 통해 지역 사회의 지속 가능한 발전을 도모하며 긴밀한 협력 관계를 구축해 나갈 계획이다.

동두천시는 이번 협약을 계기로 대학이 보유한 풍부한 인적·물적 자원과 시의 행정 네트워크를 유기적으로 연계해 시민들을 위한 미래형 평생학습 생태계를 조성해 나갈 방침이다. 특히 인공지능(AI) 등 첨단 기술 분야의 교육 성과를 높이기 위해 대학의 전문 인력과 기술 공간을 활용한 다양한 협력 모델을 모색하고, 지역 사회 전반에 양질의 교육 서비스가 확산될 수 있도록 장기적인 상생 발전을 도모할 계획이다.

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박형덕 동두천시장은 "경민대학교와의 협력을 통해 시민들에게 수준 높은 AI 교육 기회를 제공하게 되어 기쁘다"며 "대학의 전문성과 시의 행정력을 결합해 동두천을 인공지능 시대에 걸맞은 평생학습 도시로 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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