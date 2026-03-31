중소기업계 "추경, 中企 현장 어려움 고려한 시의적절한 조치"

중소기업계가 31일 정부가 중동 정세 불안 등 대외 리스크 확대에 대응해 추가경정 예산안을 마련한 것에 대해 환영한다는 입장을 밝혔다.

중소기업중앙회는 이날 논평을 통해 "수출 중소기업 피해 최소화, 소상공인 경영 안정 등에 대한 지원은 위기 상황에서 중소기업·소상공인 현장의 어려움을 고려한 시의적절한 조치"라고 했다.

중소기업계는 또 "무엇보다 이번 추경에 수출바우처 확대와 긴급 지원바우처, 해외 공동물류센터 지원 등 수출기업의 비용을 경감하는 대책이 포함된 점은 그간 물류비 상승과 운송 차질 등으로 어려움을 겪어온 수출 중소기업들의 부담 완화에 실질적인 도움이 될 것으로 기대한다"고 했다.

이어 "긴급경영안정자금, 기술·신용보증 공급 확대 등 유동성 지원과 함께, 중소기업·소상공인의 재기지원도 위기 대응과 재도전 기반을 마련한다는 측면에서 의미가 크다"고 평가했다.

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중소기업계는 "정책 효과를 높이기 위해서는 정부 지원이 직접 수출기업뿐만 아니라 간접수출 기업, 2·3차 협력 중소기업까지 충분히 전달될 수 있도록 세심한 제도 설계가 이뤄지길 기대한다"고 덧붙였다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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