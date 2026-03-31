전남도교육청, 2026 직업교육 설명회 개최

지역 전략산업 연계 협약형 특성화고 확대



전남도교육청이 인구 감소와 산업구조 변화에 대응하기 위해 지역 산업과 연계한 '직업계고 재구조화'의 승부수를 띄웠다. 지역에서 배우고 취업해 정주하는 '선순환 기술인재 양성 체계'를 구축한다는 목표다.

31일 전남도교육청에 따르면 전날 영암에서 직업계고 교장, 특성화부장, 교육청 관계자 등 100여 명이 참석한 가운데 '2026 전남 직업교육 설명회'가 열렸다.

전남도교육청은 미래산업 맞춤형 교육을 위해 '2026 전남 직업교육 설명회'를 가졌다. 전남도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 설명회는 현장 중심의 정책 추진 과제를 점검하고, '전남도 산업동향의 이해'를 주제로 지역 전략산업과 연계한 직업계고 재구조화 방안을 심도 있게 논의하는 자리로 마련됐다.

도교육청은 학교와 산업, 지역이 함께 성장하는 생태계 조성을 핵심 비전으로 제시했다. 주요 추진 과제는 ▲지역전략산업 연계 직업계고 재구조화 ▲AI·에너지 등 신산업 중심 교육과정 확대 ▲AI 특화 마이스터고 및 협약형 특성화고 운영 ▲공동교육과정 및 실습 인프라 확대 ▲산학연계 기반 현장 맞춤형 교육 강화 등이다.

가장 눈에 띄는 변화는 전남의 산업 지형 변화에 맞춘 과감한 학과 개편이다. 도교육청은 AI 데이터센터, 해상풍력, 이차전지 등 지역 내 신산업 전환 흐름을 반영해 기존 학과 체계를 뛰어넘는 'AI+X' 기반 융합형 구조로 직업계고를 전면 재편할 계획이다.

권역별 산업 특성을 고려해 AI·에너지·재생에너지·배터리 중심의 교육과정을 확대하고, 기업 현장실습과 캡스톤 프로젝트, 산업체 전문가 공동수업 등 실무형 기술인재 양성 체계를 강화한다.

또한 직업계고 선도모델 구축의 일환으로 'AI 특화 마이스터고' 신규 지정을 추진하고, 지자체 및 기업과 연계한 '협약형 특성화고'를 확대해 맞춤형 교육의 질을 끌어올린다는 방침이다.

교육 인프라도 대폭 확충된다. 기존 공동실습소를 개편하고 신산업 분야 실습소를 신설해 공동교육과정 참여 규모를 늘려갈 예정이다. 이를 통해 산업 수요 예측부터 학과 개편, 취·창업, 재교육으로 이어지는 직업교육의 선순환 구조를 완성한다는 구상이다.

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전성아 진로교육과장은 "직업교육은 지역 미래산업을 지탱하는 핵심 기반"이라고 강조하며 "지역산업 변화에 능동적으로 대응하는 전남형 직업교육을 추진해 학교와 산업체, 지역사회가 공생하는 생태계를 만들어 가겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



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