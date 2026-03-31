올해 공인회계사 1차 시험 2816명 합격

금융위원회는 공인회계사자격·징계위원회 의결 결과 올해 제61회 공인회계사 제1차 시험 합격자를 2816명으로 결정했다고 31일 밝혔다.

올해 1차 합격자는 1만2263명 중 과목별 과락 없이 평균 6할 이상을 득점한 자 중 고득점자를 순으로 정했다. 경쟁률은 4.4대 1이었다.

최저합격 점수는 평균 67.5점(510점 만점에 344.0점)이었다. 전년(68.4점)보다 소폭 하락했다. 최고 득점자는 서울대생 현우진씨(24)로 평균 94.9점이었다. 최연소 합격자는 서울대생 조성우씨(20)였다.

연령별 합격자 비중은 20대 후반이 55.2%로 가장 많았다. 이어 20대 전반(30.4%), 30대 전반(12.0%) 순이다. 성별로는 여성 비중이 37.9%로 전년(40.0%) 대비 감소했다. 학력별로는 대학 재학생 비중이 61.0%였고, 전공별로는 경상계열 비중이 70.4%였다.

합격자 명단은 금융위 홈페이지와 금융감독원 공인회계사시험 홈페이지에서 볼 수 있다.

올해 제2차 시험에는 올해 제1차 시험 합격자와 지난해 제1차 시험 합격자 등 4720명이 응시할 전망이다. 최소선발 예정 인원 1150명을 고려하면 4.1대 1의 경쟁률이 예상된다.

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제2차 시험은 오는 5월 7~19일 응시 접수를 받고, 오는 6월 27~28일 진행된다. 이후 채점을 거쳐 오는 9월 4일 최종합격자가 발표된다.

박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



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