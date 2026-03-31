국민의힘 "경제 안정 때까지 정쟁 중단하자"

송언석 국민의힘 원내대표는 31일 정부의 추가경정예산안과 관련 "전쟁을 핑계로 삼고 있지만, 실상은 선거를 앞둔 무차별적 세금 살포"라며 "환율과 물가 대응 방안 점검을 위해 '여·야·정 긴급 원탁회의'를 열자"고 말했다.

송 원내대표는 이날 오후 국회에서 열린 의원총회에 참석해 "현재 먹거리와 기름값, 원자재 가격이 천정부지로 치솟아 경기 침체와 물가 상승이 동시에 발생하는 '스태그플레이션'이 우려되는 상황에서, 대규모의 돈을 푸는 것은 물가 상승을 더욱 자극해 경제에 치명적인 문제를 초래할 것"이라며 이같이 밝혔다.

송언석 국민의힘 원내대표가 31일 국회에서 열린 의원총회에서 발언하고 있다. 2026.3.31 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

송 원내대표는 "환율 급등은 단순히 전쟁이나 유가 때문만이 아니라 매년 200억 달러씩 외화가 유출되는 산업 구조적 결함 때문"이라면서 "졸속 추경을 막고 오일 쇼크 직격탄을 맞은 위기 산업과 골목상권을 살리기 위한 '민생 생존 추경'이 되도록 국회 예산결산특별위원회에서 면밀히 살필 것"이라고 했다.

더불어민주당이 추진하는 조작기소 국정조사에 대해서는 '현대판 입법 쿠데타'라고 했다. 그는 "1심 유죄 판결을 받고 재판 중인 대장동 일당을 국정조사 증인으로 부르는 것 자체가 재판에 영향을 미치려는 명백한 위법 행위"라면서 대북 송금 사건 녹취록 조작 의혹을 제기하는 민주당을 향해 "일부분만 짜깁기해 선동하는 것이야말로 진정한 조작"이라고 했다.

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이어 송 원내대표는 국가적 경제 위기 상황임을 강조하며 "중동 리스크가 심각하고 민생이 고통받는 만큼, 경제가 안정을 찾을 때까지 국정조사와 특검법 개정 논의 등 모든 정쟁을 중단하자"고 했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



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