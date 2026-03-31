울산시 등 13개 기관 참여, 주요 조달제도 안내·애로사항 청취



혁신제품 생산 6개사 참여… 1:1 구매상담 등 판로개척 지원

부산지방조달청이 수요기관과의 긴밀한 협력을 통해 '공공조달 생태계' 체질 개선으로 지역 상생을 견인한다.

부산지방조달청(청장 신봉재)은 31일 부산지방조달청에서 부산·울산 지역 수요기관 구매담당자 초청 간담회를 개최했다.

부산조달청이 31일 청사에서 부산·울산 지역 수요기관 구매담당자들과 간담회를 개최하고 있다. 부산지방조달청 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 간담회에서는 ▲2026년 주요 업무계획과 조달행정 방향 안내 ▲경제 활성화를 위한 조달사업 신속 집행 협조 요청 ▲혁신제품 구매 등 주요 조달제도 활성화 방안 논의 등 주요 현안을 공유하고 현장의 목소리를 직접 청취했다.

이번 간담회에는 울산시, 부산교통공사 등 관내 13개 공공기관의 구매담당자 16명이 참석했으며, 참석한 수요기관 담당자들은 나라장터시스템 개선, 지역제품 구매 확대를 위한 정보제공과 소통창구 개설, 계약업무 관련 질의 등 실무 현장에서 느끼는 다양한 의견과 건의사항을 자유롭게 개진했다.

간담회에 이어 관내 혁신제품 생산기업과 수요기관을 직접 연결하는 '2026년 제1차 공공조달 파트너십데이'도 함께 진행됐다.

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신봉재 청장은 "조달 정책이 현장에서 실효성을 거두기 위해서는 수요기관의 적극적인 협조와 가감 없는 의견이 필수적"이라며 "간담회에서 제기된 의견들이 실질적인 개선으로 이어질 수 있도록 책임감을 가지고 최선을 다하겠다"고 말했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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