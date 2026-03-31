KT '2026년 조직개편·임원인사'

한국 1등 'AX 플랫폼 기업' 도약

"조직 효율화 및 인적 전면 쇄신"

박윤영 신임 대표이사를 맞이한 KT KT close 증권정보 030200 KOSPI 현재가 60,400 전일대비 400 등락률 -0.66% 거래량 373,431 전일가 60,800 2026.03.31 15:30 기준 관련기사 KT 박윤영 대표이사 선임…조직 슬림화·기업가치 제고 속도 KT 박윤영호, 조직 슬림화로 효율 제고…임원 감축·AI 전략 정비 코스피 12% 대폭락했던 날, 큰손 국민연금은 이 종목 '줍줍'했다 전 종목 시세 보기 가 2026년 조직 개편 및 임원 인사를 단행했다. 통신 본연의 단단한 본질을 다지고, 인공지능(AI) 전환(AX) 중심의 확실한 성장을 통해 대한민국 1등 'AX 플랫폼 기업'으로 도약한다는 계획이다.

KT는 31일 대내외 신뢰 회복과 본원적 경쟁력 극대화를 목적으로 임원 규모를 30% 축소하고, 전사 보안 거버넌스를 구축했다고 밝혔다. 과감한 인적 쇄신, 경영 효율 제고, 고객 서비스와 품질 중심의 현장 경영 강화를 전면에 내세웠다.

박윤영 KT 대표이사. KT 제공 AD 원본보기 아이콘

임원급 조직 약 30% 축소·주요 부서장 교체

KT는 위기 극복과 내실 경영을 위해 최고경영자(CEO) 직속 부서장을 전면 교체하고, 기업 간 거래(B2B)·AX 사업과 AI 분야는 능력 중심의 젊은 리더십을 발탁·중용하는 등 고강도 인적 쇄신에 나섰다. 대표적으로 1972년생인 김봉균 부사장은 부사장으로 승진해 B2B 사업을 총괄한다. 옥경화 부사장은 여성 임원 중 최초로 부사장에 올라 정보기술(IT) 기술 분야를 담당한다.

이외에도 내부 인재를 주요 보직에 보임했다. 커스터머(Customer)부문장에는 박현진 부사장을 중용했다. 박 부사장은 과거 해당 부문 주요 본부장을 거쳐 밀리의 서재 대표이사 등 그룹 내 핵심 콘텐츠 사업 그룹사 대표를 맡아온 기업-소비자 간 거래(B2C) 분야 최고 전문가다. 이번에 전무에서 부사장으로 승진하며 KT로 복귀했다. 네트워크부문장에는 유·무선 네트워크 구축·운용과 품질 관리 전반을 경험한 통신 인프라 전문가인 김영인 전무를 부사장으로 승진·보임했다.

업계에서 인정받는 전문가도 영입해 사업 경쟁력과 준법경영 등 경영 관리를 고도화한다. 또 신속한 의사결정과 실행력 강화를 위해 기존 임원급 조직을 약 30% 축소, 조직 효율화와 사업 본연의 경쟁력을 강화한다는 방침이다.

전사 보안 거버넌스 구축·'AX 미래기술원' 재편

KT는 시장 신뢰 회복을 위해 전사 보안 거버넌스를 구축한다. IT와 네트워크 등 분산된 보안 기능을 '정보보안실'로 통합하고 최고정보보호책임자(CISO) 중심의 전방위적 고강도 혁신으로 최고 수준의 보안 시스템 정비에 총력을 기울인다. CISO는 금융결제원에서 30년 이상 정보보호, 금융 IT 전 분야를 경험한 보안 전문가 이상운 전무를 영입했다. 이 전무는 기업의 강도 높은 보안 거버넌스가 요구되는 환경에서 지속적인 혁신과 보안 체계 강화로 대내외 신뢰 회복을 이끌 것으로 기대된다.

기술 리더십과 전문성을 높이기 위해 기존 통합 운영됐던 AI 연구개발과 IT 기능은 분리하기로 했다. 연구개발(R&D) 조직을 'AX미래기술원'으로 재편해 차세대 기술 개발 조직을 강화하고 차별화된 AI 기술 확보에 주력한다. 전사 IT 거버넌스와 플랫폼 운용, IT인프라 고도화는 신설되는 IT부문이 맡는다.

네트워크 인프라 투자와 전문 인력도 대폭 강화한다. 이를 통해 KT의 본원적 경쟁력인 통신과 IT 품질을 최고 수준으로 끌어올린다는 계획이다. 무선망 품질 개선을 위한 과감한 시설 투자와 네트워크 운용·유지보수를 전담할 현장 전문 인력 보강에 주력한다.

KT 광화문 사옥. 사진=조용준 기자 jun21@ 원본보기 아이콘

'AX사업부문' 신설·Customer-미디어 부문 통합

B2B AX 분야 경쟁력 강화와 성장 가속화를 위해서는 'AX사업부문'을 신설한다. 전략 수립부터 제안, 기술 개발, 제휴·협력, 서비스 시장 확대까지 분산돼 있던 기능을 결집해 책임 경영을 강화하고, 유기적인 사업 추진 체계를 구축한다. AX사업부문장으로 영입되는 박상원 전무는 삼정KPMG 컨설팅 대표 출신으로, 전략·기술·사업 수행을 아우르는 AX 컨설팅 분야 전문가다. 글로벌 플랫폼 기업과의 협업 및 대형 AX 프로젝트를 다수 이끌어온 경험을 보유하고 있다.

KT는 박 전무를 중심으로 AX 전문가 그룹을 구축해 국내 공공 및 기업 고객들의 AX 전환을 견인하고, 실질적인 성과를 통해 시장 내 입지를 확대해 나간다. 아울러 B2C 영역에서는 기존 커스터머부문에 미디어부문을 통합해 유무선 통신과 미디어를 아우르는 고객 경험 혁신을 가속화한다.

7개→4개 지역본부 통합 등 고객 서비스 향상

현장 중심의 실행력 강화와 신속한 의사결정을 위해 조직 구조도 슬림화한다. 기존 7개 통합(B2C·B2B·네트워크) 광역본부 체제를 4개 권역(수도권강북·수도권강남·동부·서부)으로 광역화하고 B2C·B2B·네트워크 등 유관 사업부문 직속으로 편입해 본사와 현장 간 거리를 좁혔다. 예컨대 기존 광역본부에서 B2C 사업을 담당해온 7개 '고객본부'가 커스터머부문의 4개 본부로 편입되며, 법인고객본부는 엔터프라이즈(Enterprise)부문으로, NW운용본부는 네트워크부문으로 편입된다.

현장에서 직접 영업을 수행하던 '토탈영업센터' 조직은 폐지했다. 고객서비스 지원, 정보보안 점검 등 고객 체감 품질을 제고할 수 있는 분야로 인력을 보내 통신 종가로서의 위상 회복을 추진한다는 계획이다. 홍보실과 CR실, SCM실 등 스태프 조직은 CEO 직속 조직으로 재편해 전문성과 리스크 대응 역량을 높인다.

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박윤영 대표는 "통신 본연의 경쟁력인 '단단한 본질'을 다지는 것이 고객 신뢰 회복과 혁신의 출발점"이라며 "이를 기반으로 초개인화 및 산업특화 AX 역량을 극대화하는 '확실한 성장'의 선순환을 구축하고, 대한민국 1등 AX 플랫폼 기업으로 도약할 수 있도록 전사적 역량을 집중하겠다"고 말했다.

노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



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