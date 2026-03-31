[인사]우주청, 발사체·위성 중심 조직 재편

달착륙선·항법통신위성·미래항공기까지 프로그램 책임 체계 강화

우주항공청이 우주항공임무본부의 프로그램별 임무를 보다 명확히 하고 사업 실행력을 높이는 방향으로 조직 개편을 단행했다. 기존 '임무보증' 중심 조직을 발사체·위성·우주탐사·미래항공기 등 사업 단위 프로그램으로 재편하면서 실무 중심 체계를 강화했다는 평가다.

우주항공청은 31일 조직 개편과 함께 과장급 인사를 단행했다고 밝혔다. 이번 개편은 우주수송, 인공위성, 우주과학탐사, 항공혁신 등 4개 부문에서 프로그램 명칭과 사무분장을 사업 성격에 맞게 조정한 것이 핵심이다.

우주수송 부문에서는 기존 우주수송임무보증 프로그램이 한국형발사체 프로그램으로 재편됐고, 재사용발사체 프로그램과 함께 발사체 사업 추진 기능을 강화했다. 인공위성 부문에서는 인공위성임무보증이 지구관측위성 프로그램으로 바뀌었으며, 기존 한국형위성항법개발 프로그램은 항법통신위성 프로그램으로 개편돼 위성 활용 분야별 역할을 보다 세분화했다.

우주과학탐사 부문은 기존 우주과학탐사임무보증을 우주과학 프로그램으로 전환하고, 달착륙선 프로그램과 함께 심우주 탐사 임무 대응력을 높였다. 항공혁신 부문 역시 항공혁신임무보증을 항공소재부품 프로그램으로 재편하고 미래항공기 프로그램과 연계해 차세대 항공산업 기술개발 실행력을 강화했다.

이번 조직 개편과 함께 과장급 인사도 이뤄졌다. 인공위성임무설계프로그램장에 박성원, 지구관측위성프로그램장에 김응현, 항법통신위성프로그램장에 이병선, 우주과학탐사임무설계프로그램장에 권지훈, 우주과학프로그램장에 강현우, 항공혁신임무설계프로그램장에 김기석, 항공소재부품프로그램장에 최미진, 미래항공기프로그램장에 이광병이 각각 임명됐다.

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이번 개편으로 우주항공청은 한국형 발사체, 재사용발사체, 지구관측위성, 항법통신위성, 달착륙선, 미래항공기 등 핵심 국가 프로젝트별 책임 체계를 보다 선명하게 가져갈 수 있게 됐다. 향후 사업 추진 속도와 프로그램 책임성이 한층 강화될 것으로 전망된다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr



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