차량 5부제 확대·청사 소등·냉난방 기준 강화

학생과 교직원이 함께하는 ‘비워캠페인’ 전개

강원특별자치도교육청은 최근 중동 정세 악화에 따른 정부의 자원안보 위기경보 '주의' 단계 발령에 따라, 공공기관 에너지 절약 로드맵에 맞춘 고강도 에너지 절감 대책을 전 기관으로 확대 시행한다고 31일 밝혔다.

이번 조치는 도교육청 본청을 비롯해 직속기관, 교육지원청, 각급학교까지 포함한 전 기관을 대상으로 추진되며, 공공기관이 먼저 불편을 감수하고 실천함으로써 교육 현장과 지역사회 전반의 절전 문화 확산을 이끌기 위한 취지다.

우선 가장 즉각적인 조치로 승용차 5부제를 전면 확대 실시했다. 차량번호 끝자리에 따라 해당 요일 청사 출입을 제한하고, 출장 시에는 대중교통 이용과 기관 간 차량 공동 이용을 적극 권장한다.

청사 및 시설 운영 측면에서는 승강기 2부제와 제한 운행을 실시하고, 4층 이하 저층부는 계단 이용을 생활화하도록 안내한다. 또한 홍보용 전광판과 경관조명은 전면 소등하며, 사무실 창가 측 주간 조명 소등과 점심시간 일괄 소등 등 조명 관리도 강화한다.

에너지 소비 비중이 큰 냉·난방 분야에 대해서는 하절기 28℃ 이상, 동절기 18℃ 이하의 적정 실내온도 기준을 엄격히 준수하고, 전기히터· 온풍기 등 개인 전열기구 사용을 제한한다.

행정 운영 방식도 효율화한다. 집중근무시간 운영과 불필요한 야근 자제를 통해 전력 사용을 줄이고, 퇴청 시 PC·모니터·프린터 전원을 완전히 차단하는 실천을 전 기관에 확산한다.

특히 학생과 교직원이 함께 참여하는 에너지 절약 캠페인과 '비워 캠페인'도 함께 추진한다. 불필요한 메일 삭제, 대용량 첨부파일 정리, 웹하드 사진 및 영상 자료 정비, 출력 최소화와 전자문서 활용 확대를 통해 디지털 탄소 절감과 ESG 행정 실천까지 이어간다는 계획이다.

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권명월 행정국장은 "에너지 위기 상황일수록 공공기관의 선제적 실천이 무엇보다 중요하다"며 "이번 대책을 계기로 학교 현장과 교육가족 모두가 생활 속 절전에 동참하는 문화가 확산되길 기대한다"고 말했다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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