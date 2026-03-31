전남대학교 전경 사진. AD 원본보기 아이콘

전남대학교가 인공지능(AI)을 활용해 소 수정란의 품질을 정밀하게 판별함으로써, 축산업의 수익 구조를 근본적으로 바꾸는 기술 상용화에 나섰다. 개당 약 25만 원에 이르는 수정란의 판별 정확도를 높여 이식 성공률을 끌어올리고, 농가의 반복 손실과 경영 리스크를 줄이는 동시에 생산성과 수익 안정성을 동시에 확보할 수 있는 길을 연 것이다.

30일 전남대에 따르면 전남대학교를 비롯한 4개 대학이 참여하는 '인공지능(AI) 기반 소 수정란 등급판별 시스템의 현장 실증 연구' 과제가 한국농업기술진흥원(KGOT)의 지원으로 본격 추진된다.

이번 과제는 총 2억 8,800만 원 규모(대학·권역별 7,200만 원)로, 인공지능 기술과 축산 분야의 융합을 통해 수정란 품질 판별의 객관성을 확보하고 이식 성공률을 향상시키는 것을 목표로 한다. 이를 통해 축산농가의 생산성 및 수익 증대에 기여할 것으로 기대된다.

특히 본 연구는 연간 6~7만 개 생산되는 국내 소 수정란(개당 약 25만 원)의 발달 단계와 품질을 농가 현장에서 객관적으로 판별할 수 있도록 AI 기반 시스템을 실증하는 데 중점을 둔다. 기존에는 숙련자 경험에 의존하던 판별 과정을 데이터 기반으로 전환함으로써, 축산 현장의 불확실성을 줄이고 효율성을 높일 것으로 전망된다.

해당 연구는 전남대학교 동물자원학부 김대현 교수와 인공지능학부 김미수 교수가 공동연구를 통해 특허로 출원한 '소 수정란 등급판별 AI' 기술을 기반으로 추진된다. 이미 기술적 기반이 확보된 상태에서 현장 실증이 이뤄지는 만큼, 기술 완성도와 적용 가능성이 더욱 높을 것으로 기대된다.

연구진은 각 권역별 농가에서 수정란 이미지를 활용해 등급을 판별하고, 이후 이식 결과를 바탕으로 수태율을 추적·분석함으로써 시스템의 실효성을 검증할 계획이다.

이번 과제에는 전남대학교 김대현 교수를 비롯해 한경국립대학교 이준구 교수, 경북대학교 권우성 교수, 전북대학교 문준호 교수 등 4개 대학 연구진이 참여한다. 각 대학은 권역별 실증 연구를 수행하며, AI 기반 수정란 등급판별 기술의 현장 적용성을 높이고 한우 산업의 경쟁력 강화를 도모할 예정이다.

주관책임자인 김대현 교수는 "이번 사업 수주를 위해 선행연구로 수행된 2025년 전남대학교 RISE 사업과 4개 대학이 긴밀하게 협의할 수 있었던 2025년 RPM사업(P1형) 지원에 깊이 감사하다"고 밝혔다.

AI 기반 수정란 등급 판별 정확도가 향상됨에 따라 우량 송아지 생산이 확대되고, 수정란 이식 성공률 또한 크게 개선될 것으로 기대된다. 이는 농가의 경제적 부담을 줄이는 동시에 축산업 전반의 생산성과 수익 구조를 안정화하는 데 기여할 전망이다.

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전남대학교는 향후 이번 연구 성과를 축산 현장에 실질적으로 적용 가능한 기술로 정착시켜, 국내 축산업의 지속가능성과 경쟁력 제고에 기여할 계획이다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



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