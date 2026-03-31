국민연금 "이사회 권한 침해" 반대

지배구조 개편 요구 무산

행동주의 펀드의 공세에도 LG화학이 지배구조 방어에 성공했다. 표 대결의 분수령이 된 국민연금이 '반대' 입장을 택하면서, 팰리서캐피탈의 개편 요구는 힘을 잃었다.

31일 서울 여의도 LG트윈타워에서 열린 LG화학 제25기 정기 주주총회에서는 팰리서 측이 요구한 주요 안건들이 잇따라 부결됐다.

핵심 쟁점이었던 '권고적 주주제안 도입'(정관 변경 제2-7호)은 주주들의 동의를 얻지 못했다. 이 안건이 부결되면서 이에 연동된 주주제안(제3호 의안) 역시 자동 폐기됐다. 선임독립이사 선임(제2-8호) 안건도 함께 부결됐다. 사실상 팰리서가 제시한 지배구조 개편안이 전면 무산된 셈이다.

팰리서는 앞서 ▲권고적 주주제안 도입 ▲선임독립이사 선임 ▲LG에너지솔루션 지분 유동화 확대 및 자사주 매입·소각 등을 요구하며 압박 수위를 높여왔다. 여기에 경영진 보상 체계에 주식연계보상을 도입하고, 순자산가치(NAV) 할인율과 자기자본이익률(ROE)을 핵심성과지표(KPI)에 반영하는 방안도 제시했다.

주총 전날까지 분위기는 팽팽했다. 팰리서는 30일 보도자료를 통해 국내외 주요 의결권 자문사들이 자사 제안에 찬성을 권고했다고 밝히며 막판 여론전에 나섰다.

하지만 판을 가른 것은 국민연금이었다. 국민연금 수탁자책임 전문위원회는 지난 26일 김동춘 LG화학 CEO의 사내이사 선임에는 찬성하면서도, 팰리서의 주주제안에는 반대하기로 결의했다.

수탁위는 권고적 주주제안 도입에 대해 "이사회 권한을 제한할 수 있다"고 판단했다. 자본배분 정책 변경 요구에 대해서도 "이미 LG에너지솔루션 지분 유동화 계획이 공시된 상황에서 주주제안을 따를 경우 오히려 주주가치에 부정적 영향을 줄 수 있다"고 지적했다.

선임독립이사 선임 요구 역시 설득력이 부족하다고 봤다. 수탁위는 "LG화학은 이미 이사회 의장이 사외이사이며 대표이사와 분리돼 있다"고 설명했다.

LG화학은 지난달 조화순 연세대 정치외교학 교수를 이사회 의장으로 선임하며 이사회 독립성을 강화한 상태다.

결국 이번 주총은 '행동주의 펀드 vs 국민연금' 구도로 압축됐고, 결과는 경영진의 손을 들어주는 방향으로 정리됐다.

AD

업계에서는 LG화학이 이번 표 대결을 통해 외부 세력의 지배구조 개편 압박을 일정 부분 해소하고, 경영 자율성을 유지할 수 있는 기반을 확보했다는 평가가 나온다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>