카카오 카카오 close 증권정보 035720 KOSPI 현재가 45,750 전일대비 1,350 등락률 -2.87% 거래량 1,341,836 전일가 47,100 2026.03.31 15:00 기준 관련기사 '정신아 2기' 카카오, AI 중심 사업재편 속도전(종합) 카카오게임즈 최대주주 라인야후측으로 변경...실탄 확보 '총력'(종합) 카톡서 AI에 올영·무신사 상품 추천받는다…카카오툴즈 서비스 확장 가 인공지능(AI) 기술을 활용해 국민연금 서비스의 접근성을 높인다.


31일 전북 전주시에 위치한 국민연금공단 본부에서 김성주 국민연금공단 이사장(왼쪽)과 정신아 카카오 대표이사(오른쪽)가 AI 기반 공공서비스 업무협약을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. 카카오.

31일 전북 전주시에 위치한 국민연금공단 본부에서 김성주 국민연금공단 이사장(왼쪽)과 정신아 카카오 대표이사(오른쪽)가 AI 기반 공공서비스 업무협약을 체결한 후 기념촬영을 하고 있다. 카카오.

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카카오는 국민연금공단과 'AI 기반 공공서비스 혁신 및 업무 전환에 관한 양해각서'를 체결했다고 31일 밝혔다. 협약은 민관이 협력해 공공분야에서 AI 전환을 빠르게 하기 위해 추진됐다.

카카오는 AI 기술을 기반으로 누구나 편리하게 연금 정보를 얻을 수 있는 환경을 조성하고, 공단의 행정 업무 전반에 AI 기술을 접목할 예정이다.

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카카오는 협약을 계기로 공공서비스 전반에서 AI 기반 서비스 적용을 확대해나갈 예정이다. 정신아 카카오 대표이사는 "혁신적인 인공지능 대전환을 통해 국민과 지역사회에 실질적인 가치를 제공하는 기관이 되겠다"고 말했다.

이은서 기자 libro@asiae.co.kr
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