전통성 위생·서비스 수준 평가 우수 외식업소 선정

전남 광양시는 지역 내 전통을 이어온 일반음식점을 발굴·육성하기 위해 추진 중인 ´30년 이상 장수식당 지정 사업´과 관련해 신청 업소를 대상으로 평가를 실시하고, 기준을 충족한 업소를 '2026년 장수식당'으로 지정할 계획이라고 밝혔다.

지난 16일부터 2주간 신청을 받은 결과 기존 업소 8개소를 포함해 총 19개 업소가 접수됐으며, 시는 4월 1일부터 4월 21일까지 해당 업소를 직접 방문해 현지조사를 실시할 계획이다.

광양시는 지역 내 30년 이상 전통을 이어온 일반음식점을 발굴해 2026년 장수식당'으로 지정할 계획이다. 광양시 제공 AD 원본보기 아이콘

현지조사는 업소의 내·외부 위생관리 상태, 시설 환경, 종사자 친절도 등을 중심으로 진행되며, 영업기간뿐만 아니라 위생과 서비스 수준 전반을 항목별로 점검한다.

아울러 지속적인 발전 의지, 음식문화 개선 참여도, 이용객 편의성 등을 함께 고려해 일정 기준 이상을 충족한 업소를 '장수식당'으로 지정할 방침이다.

광양시 관계자는 "장수식당 지정은 지역 음식문화 보존과 외식업소 경쟁력 강화를 위한 사업"이라며 "전통성과 위생ㆍ서비스 수준을 종합적으로 평가해 기준에 맞는 업소를 선정하고, 지역 내 우수 외식업소 발굴에 힘쓰겠다"고 밝혔다.

시는 현지조사 결과를 바탕으로 5월 중 심의위원회를 거쳐 최종 지정 업소를 선정하고, 6월 중 지정서 교부와 인증 현판 부착, 홍보 등 사후관리를 추진할 계획이다.

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한편, 광양시는 지난해 처음으로 장수식당 8개 업소를 발굴·지정했다.

호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr



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