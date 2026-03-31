국민의힘은 제외…禹 "전향적으로 함께하길 간곡히 요청"



우원식 국회의장은 31일 더불어민주당 등 6개 정당과 헌법개정안 국회발의 절차에 착수한다고 밝혔다.

우 의장은 이날 국회 의장접견실에서 초당적 개헌추진을 위한 제정당 원내대표 기자회견을 열고 "압도적 다수 국민의 뜻과 국회 제정당 의지를 모아 오늘부터 헌법개정안 국회발의 절차에 착수하겠다"고 말했다.

(서울=연합뉴스) 황광모 기자 = 우원식 국회의장이 30일 국회 의장실에서 열린 '초당적 개헌추진을 위한 제정당 2차 연석회의'에서 국회 내 정당 대표와 원내대표들에게 인사말을 하고 있다. 이날 연석회의에는 국민의힘은 불참했다. 2026.3.30 hkmpooh@yna.co.kr(끝) AD 원본보기 아이콘

우 의장은 "우리 헌법은 국회 재적 과반 또는 대통령 발의로 헌법개정을 제안할 수 있다"며 "국회의장은 최근 국민투표법 개정을 계기로 여야 정당에 국회 개헌특별위원회 구성을 요청했다. 결과적으로 특위 구성에 이르지는 못했지만 의장 제안을 계기로 집중적인 논의가 이뤄졌고 폭넓은 동의를 확인했다"고 밝혔다.

이어 그는 "대통령이 때를 같이해 정부 차원의 개헌 논의가 공식화됐고 관련 부처의 지원활동도 있었다"며 "국회, 정부, 시민사회가 상당 수준으로 공론이 형성되고 내용적으로 의견 합치가 이뤄지는 현 상황이 역사적 기회"라고 강조했다.

그는 "지금 이 불씨를 살리지 못하면 언제 또 이 정도 기회가 올지 모른다는 절박한 심정이 두차례 연석회의로 이어졌고 참석자의 만장일치 의견으로 국회 발의를 추진하기로 뜻을 모았다"고 부연했다.

다만 제1야당인 국민의힘은 참여하지 않았다. 이와 관련해 우 의장은 "헌법개정안 발의와 5월 초순 국회 의결은 아직 시간이 있다"며 "이후라도 국민의힘이 전향적인 자세로 개헌에 참여하길 다시 한번 간곡히 요청한다"고 했다.

우 의장은 "온 국민과 나라를 큰 충격과 고통에 빠뜨린 12·3 계엄 같은 일은 다시는 없어야 한다는 국민의 단호한 뜻이 담겼고 권력의 총칼이 국민을 이기지 못한다는 교훈이 담겼다"고 했다. 이어 "사는 곳이 달라서 삶의 질이 달라져서는 안 된다는 국민의 절박한 요구가 담겼다"며 "국민의 뜻과 삶의 요구, 민주 헌정사의 자긍심이 이번 10차 헌법개정안으로 탄생한다"고 했다.

그러면서 "6·3 지방선거 전에 차질 없이 개헌 국민투표가 시행되도록 최선의 노력을 다하겠다"고 했다.

이날 초당적 헌법개정 추진을 위한 국회선언문 낭독에는 우 의장을 비롯해 한병도 민주당 원내대표, 서왕진 조국혁신당 원내대표, 윤종오 진보당 원내대표, 천하람 개혁신당 원내대표, 용혜인 기본소득당 원내대표, 한창민 사회민주당 원내대표 등이 함께했다.

이들은 국민적 공감대가 높은 의제를 중심으로 단계적이고 순차적으로 개헌을 추진하기로 했다. 또 부마 민주항쟁 및 5·18 민주화 이념에 대한 헌법 전문 명시, 계엄에 대한 국회 통제 강화, 지역 균형발전 의제를 개헌의 주요 내용으로 우선 추진하기로 했다.

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향후 원내대표 연석회의를 통해 헌법개정안 주요 내용을 제안하고 뜻을 함께하는 등 의원 공동발의로 개헌 절차에 착수할 예정이다.

지혜진 기자 heyjin@asiae.co.kr

전영주 기자 ange@asiae.co.kr



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