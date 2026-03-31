평택시, ‘동삭동 행정복지센터·도서관’ 기공식 개최
정장선 시장 “동삭동 복합청사, 시민 위한 열린 교육·문화 거점 될 것”
평택 동삭동의 새로운 변화… 561억 투입 복합 행정·문화 공간 첫삽

경기 평택시(시장 정장선)는 31일 동삭동 행정복지센터 및 동삭도서관 기공식을 개최하고 본격적인 공사의 시작을 알렸다.

평택시(시장 정장선)는 31일 동삭동 행정복지센터 및 동삭도서관 기공식을 개최하고 있다. 평택시 제공

평택시(시장 정장선)는 31일 동삭동 행정복지센터 및 동삭도서관 기공식을 개최하고 있다. 평택시 제공

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이날 기공식은 정장선 평택시장과 시의회 의장 직무대리 김명숙 부의장, 국회의원, 시의원, 동삭동 주민 등 200여 명이 참석한 가운데 팝페라 식전 축하공연을 시작으로 건립 경과보고, 기념사와 축사, 시삽 세레머니 등의 순으로 진행됐다.


새로운 동삭동 행정복지센터 및 동삭도서관은 총사업비 561억 원을 투입해 연면적 약 8400㎡, 지하 1층, 지상 3층 2개 동 건물로 신축하여 2028년 상반기에 준공될 예정이다.

동삭동 행정복지센터는 행정기능 및 주민자치센터 기능 확대와 더불어 전문적 문화복지 프로그램 운영 및 커뮤니티센터 기능으로 복합화되는 추세의 변화에 맞춰, 업무시간 외에도 주민들이 자유롭게 이용할 수 있도록 별도 동선과 출입 체계를 마련하여 시민 편의성 및 활용성을 높이고,


동삭도서관은 평택시의 대표적인 문화·예술형 도서관으로, 내외부가 연결된 통합·개방형 공간을 계획하여 청소년을 위한 특화 공간, 가족 체험 및 놀이공간 등 다양한 배움과 만남의 기능이 가능한 공간을 갖출 예정이다.

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정장선 시장은 "새로 건립되는 복합청사는 행정기능뿐만 아니라 시민과 함께 열린 교육·문화를 누리는 거점의 중요한 역할을 함에 따라 지역 주민이 만족할 수 있는 공간을 완성하도록 최선의 노력을 다하겠다"라고 전했다.


평택=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
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