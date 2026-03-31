권역심뇌혈관질환센터, 보건의료 정책 수립

전남대병원 권역심뇌혈관질환센터는 최근 병원 행정동 2층 회의실에서 광주지역 보건의료 4개 기관과 '지역사회 건강증진 및 지역 보건의료 향상을 위한 업무협약'을 체결했다. 전남대병원 제공 AD 원본보기 아이콘

전남대학교병원권역심뇌혈관질환센터가 광주지역 보건의료 정책 수립과 의료 격차 해소를 위해 지역 내 핵심 보건의료 기관들과 손을 잡았다.

전남대병원 권역심뇌혈관질환센터는 최근 병원 행정동 2층 회의실에서 광주지역 보건의료 4개 기관과 '지역사회 건강증진 및 지역 보건의료 향상을 위한 업무협약'을 체결했다고 31일 밝혔다.

이번 협약에는 ▲건강보험심사평가원 광주전남본부 ▲광주광역시 공공보건의료지원단 ▲광주광역시 응급의료지원단 ▲광주광역시 감염병관리지원단이 참여했다. 이들 기관은 앞으로 유기적인 업무교류 체계를 구축하고, 보건의료 데이터를 기반으로 한 실효성 있는 지역 보건 정책 수립에 상호 협력하기로 했다.

주요 협약 내용은 ▲지역사회 건강증진 및 의료격차 해소를 위한 협력 ▲보건의료 데이터를 활용한 정책 기초자료 생성 지원 ▲기관 간 업무 교류 및 실무협의체 운영 ▲지속가능한 협력 모델 구축 등이다.

특히 이번 협약은 각 기관이 보유한 보건의료 데이터를 통합 분석해 정책 추진의 과학적 근거를 강화하고, 광주지역 특성에 맞는 맞춤형 보건의료 지침을 개발하는 데 중점을 뒀다. 이를 통해 갈수록 심화되는 지역 내 의료 격차를 해소하고 지속가능한 공공보건의료 모델을 제시할 계획이다.

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김주한 센터장은 "보건의료 데이터 공유와 통계 생산은 우리 지역의 보건의료 문제를 해결하기 위한 가장 중요한 과제 중 하나"라며 "이번 협약이 단순한 교류를 넘어 향후 지역 보건의료 정책과 운영을 위한 실질적인 출발점이 되기를 기대한다"고 밝혔다.

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



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