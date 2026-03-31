한달 간 관광객 대상…배너 2곳 촬영 시 응모

150명 기프티콘 증정…'반값 여행' 예고

전남 완도군이 '청산도 슬로걷기 축제' 시즌을 맞아 관광객들을 위한 특별한 이벤트를 마련했다. 완도군은 내달 1일부터 한 달간 외지 관광객을 대상으로 '완도 치유 페이' 인증샷 이벤트를 진행한다고 31일 밝혔다.

완도군은 4월 한 달간 외지 관광객을 대상으로 '완도 치유 페이' 인증샷 이벤트를 진행한다. 완도군 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 이벤트는 타 지역에 주소지를 둔 관광객이라면 누구나 참여할 수 있다. 참여 방법은 완도치유페이 현장 안내소나 청산도 축제장 곳곳에 설치된 이벤트 배너 중 2곳 이상을 배경으로 인증 사진을 촬영하면 된다.

이후 촬영한 사진을 개인 SNS에 필수 해시태그와 함께 게시하고, 해당 화면을 캡처해 네이버 폼으로 접수하면 응모가 완료된다.

이벤트 배너는 접근성이 좋은 완도읍 해변공원로 현장 안내소를 비롯해 청산도 도청항 복지회관 메인 부스, 봄의 왈츠 세트장(서편제길), 도락리·진산리 마을 장터, 청산도 해양치유공원 등 주요 거점 6곳에 배치됐다.

군은 참여자 중 추첨을 통해 총 150명을 선정, 커피 기프티콘을 증정할 계획이다. 상세한 위치와 참여 방법은 안내 포스터의 QR코드를 통해 손쉽게 확인할 수 있다.

완도군 관계자는 "앞으로도 다양한 체험형 콘텐츠를 발굴해 지역 관광 활성화에 박차를 가하겠다"고 말했다.

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한편, 완도치유페이 여행 경비 지원 사업은 오는 4월 30일 종료되며, 군은 이어 5월 1일부터 '완도 반값 여행(지역 사랑 휴가 지원)' 사업을 본격 실시해 관광객 유치 흐름을 이어갈 방침이다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



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