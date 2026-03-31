<승진>


◆ 부사장

▲ KT

김영인, 옥경화

▲ 그룹사

김봉균, 김영진, 박현진, 지정용

◆ 전무

▲ KT

권혜진, 권희근, 허태준

▲ 그룹사

김상균, 최경일


◆ 상무

▲ KT

김대현, 김대회, 김범민, 김병진, 박재형, 백승택, 신세범, 예범수, 오범석, 이성환, 이승호, 이영호, 이진형, 전명준, 최세준, 최옥진, 한종욱

▲ 그룹사

강현구, 박세주, 정영훈

◆상무보

▲KT

고영근, 김광희, 김병찬, 김승화, 김재현, 김종혁, 김종희, 김준영, 박광수, 박성우, 박승영, 박예경, 박종일, 성종석, 송광성, 신동균, 신동호, 오홍석, 이운문, 이중혁, 임호준, 정용섭, 정은배, 조봉철, 주석훈, 주윤석, 지윤택, 최진해, 허재호

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◆외부영입

송규종 부사장(법무실장), 이상운 전무(정보보안실장), 박상원 전무(AX사업부문장)


노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
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