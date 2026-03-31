상쾌한 긴장감, 과감한 변주

직접 프로듀싱과 믹싱 작업 맡아

팬들이 기다린 '미노이'라는 장르

자신만의 독보적인 무드로 음악 신(Scene)을 유영해 온 아티스트 미노이(meenoi)가 31일 오후 6시, 새로운 EP를 들고 음악팬을 찾는다.

이번 EP는 미노이가 지닌 솔직하고 자유로운 감성을 바탕으로, 최근 음악 트렌드인 하이퍼팝(Hyperpop) 기반의 과감한 사운드를 전면에 내세운 것이 특징이다. 빠르게 소비되는 현대 음악 시장의 흐름을 미노이만의 독창적인 언어로 재해석했으며, 유행의 속도 위에 서 있으면서도 휩쓸리지 않는 아티스트 특유의 단단한 태도가 돋보인다는 평가를 받는다.

특히 이번 앨범은 미노이가 직접 프로듀싱과 믹싱 작업을 맡아 음악적 역량을 발휘했다. 절제된 표현 속에서도 느슨한 듯 정확하게 이어지는 곡의 흐름은 앨범 전반에 상쾌한 긴장감을 불어넣는다. 단순한 장르적 변주를 넘어, 미노이라는 아티스트가 지향하는 새로운 음악적 이정표를 제시했다는 평가다.

미노이 새 EP 자켓. 원본보기 아이콘

또 이번 신보는 미노이가 새롭게 설립한 크리에이티브 기반 플랫폼 '코프미(corpmee)'의 출발 이후 처음 선보이는 작업이라는 점에서 더욱 의미가 깊다. 코프미는 단순한 연예 기획사나 레이블의 역할을 넘어, 아티스트의 시선에서 콘텐츠와 브랜드를 직접 설계하고 제안하는 음악·콘텐츠 플랫폼을 지향한다. 이번 EP는 이러한 확장된 비전과 미노이의 다음 챕터를 여는 신호탄이 될 전망이다.

일상의 감정을 담담하게 투영하면서도 장르의 경계를 과감히 허무는 이번 작업은 아티스트로서 미노이의 중심을 다시 한번 견고히 세우는 계기가 될 것으로 보인다.

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미노이의 새로운 음악 세계를 만날 수 있는 이번 EP는 31일 오후 6시, 각종 온라인 음원 사이트를 통해 전격 공개된다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr



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