31일 특위 전체회의

국회 윤석열 정권 정치검찰 조작 기소 의혹 사건 진상규명 국정조사 특별위원회가 김성태 전 쌍방울 회장과 대장동 사건에 관련된 김만배·남욱·정영학씨 등을 증인으로 채택했다.

특위는 31일 전체회의를 열고 이들이 포함된 국정조사 증인 추가 명단을 여당 주도로 의결했다.

쌍방울 대북 송금 사건과 관련해선 이화영 전 경기도 평화부지사와 그의 변호인인 서민석 변호사도 증인으로 채택됐다. 대북 송금 사건을 수사한 박상용 검사, 대장동 사건을 수사한 엄희준·강백신 검사 등은 지난 25일 회의에서 증인으로 채택된 바 있다.

31일 국회에서 열린 윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사 특별위원회 제3차 전체회의에서 토론 도중 나경원 국민의힘 의원 등 국민의힘 특위 위원들이 퇴장하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이날 회의에서 여야는 증인 명단을 두고 공방을 벌이다 국민의힘 의원들이 증인 채택에 반발하며 회의 도중 퇴장했다. 박성준 더불어민주당 의원은 "국민의힘이 제출한 증인 명단을 보면 아직도 한동훈 전 대표에게 목을 매고 있다"며 "한 전 대표를 불러서 난장판을 만들고 싶은 것이다. 이 대통령과 문재인 전 대통령까지 증인 명단에 올렸다"고 비판했다.

이상휘 국민의힘 의원은 "공소 취소가 되면 이익은 이 대통령이 받으니까 이 대통령을 증인 신청한 것"이라며 "지방선거를 앞두고 굳이 이런 식으로 국정조사를 하는지 참 이상하다"고 반박했다.

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아울러 특위는 다음 달 14일 쌍방울 대북 송금 사건, 16일 대장동·위례 신도시 사건, 21일 서해 공무원 피격 사건 등에 대한 청문회를 열고 28일에는 종합 청문회를 진행하기로 했다. 다음 달 9일에는 수원지검과 서울중앙지검 현장 조사를 한다.

전영주 기자 ange@asiae.co.kr



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