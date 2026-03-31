경기신용보증재단이 31일 올해 첫 '고객자문위원회'를 개최했다.

경기신보는 이날 수원 광교 본점에서 현장 체감형 정책 발굴을 위해 '제1회 고객자문위원회'를 열었다고 밝혔다.

고객자문위원회는 중소기업과 소상공인의 의견을 재단 정책에 반영하기 위해 운영하는 현장 자문기구다. 도내 중소기업 및 소상공인 대표와 관련 분야 전문가인 대학교수로 구성돼 분기별 1회 정기적으로 개최된다.

이날 회의에서 자문위원회는 재단의 올해 4S 전략체계와 주요 보증지원 사업, 운영 방향을 공유하고 정책 제안과 질의응답을 진행했다.

시석중 경기신용보증재단 이사장(중앙)이 31일 올해 첫 고객자문위원회를 열고, 위원들에게 위촉장을 수여한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 경기신용보증재단 제공 AD 원본보기 아이콘

시석중 경기신보 이사장은 "최근 중동 위기로 국제 유가 급등과 글로벌 공급망 불안이 이어지며 중소기업과 소상공인의 경영 여건이 더욱 어려워지고 있다"며 "경기신보는 위원님들의 의견을 정책에 적극 반영해 보다 실질적이고 체감할 수 있는 지원이 이루어지도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

경기신보는 지난해 모두 세 차례 고객자문위원회를 열고, 총 20건의 정책 제안을 수렴했다. 이 가운데 15건은 실제 추진으로 이어졌고, 나머지 5건은 현재 검토 중이다.

주요 추진 사례로는 ▲상환 부담 완화 의견을 반영한 '코로나피해 분할상환 특례보증' 시행 ▲'힘내GO 카드보증' 사용처의 79개 업종에서 110개 업종으로의 확대 ▲금융비용 경감을 위한 '기후위기 특별보증'과 '관세피해기업 특별보증' 추진 ▲'현장 전담반' 운영 확대 등이다.

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경기신보는 2023년부터 위원회를 운영하며 고객 접점에서 제기된 다양한 의견을 제도 개선과 정책 보완에 반영해 왔다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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