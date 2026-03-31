해양경찰청은 본격적인 꽃게 조업철을 맞아 31일부터 다음 달 11일까지 서해와 제주 해역에서 불법 중국어선 특별 단속을 벌인다.

해경청에 따르면 이달 현재 서해와 잠정조치수역 일대에는 최대 400여척에 이르는 중국어선이, 허가 수역에는 300여척이 분포하고 있어 기상 악화와 야간 시간대를 노린 불법조업 가능성이 제기되고 있다.

해경청은 고유가 시대에 함정 유류를 절감하면서 해양 주권을 수호하기 위해 어선 밀집 지역과 불법조업 다발 해역을 중심으로 대형 함정과 항공기를 집중 투입해 전략적 단속 활동을 펼칠 계획이다.

불법 조업을 단속하는 해경에 맞서 중국 어선 선원들이 저항하고 있다. 해양경찰청 제공 AD 원본보기 아이콘

또 재판 전 어선·선원 석방을 위해 중국어선이 내는 담보금의 상한액이 4000만원에서 2억원으로 대폭 상향된 조치에 맞춰 불법조업 어선을 엄중 처벌할 방침이다.

해경의 중국어선 나포 실적은 2021년 66척, 2022년 42척, 2023년 54척, 2024년 46척, 지난해 57척이며 올해 들어서도 이날 현재 14척을 나포했다.

AD

해경청 관계자는 "중동 전쟁 등 대외적 요인으로 유가가 가파르게 상승하고 있지만 우리 수역 내 불법행위를 일삼는 외국 어선에 대해서는 한치도 예외 없는 강력 대응 원칙을 적용할 것"이라고 말했다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>