온·오프라인 활동 병행하며 금융소비자

권익 향상 등 다양한 주제에 대해 의견 제시



BNK경남은행은 고객의 다양한 목소리를 경청하고 금융서비스 및 제도 개선에 반영하기 위해 '제11기 BNK경남은행 고객패널 발대식'을 개최했다고 31일 밝혔다.

제11기 BNK경남은행 고객패널 발대식. AD 원본보기 아이콘

BNK경남은행 본점 회의실에서 열린 고객패널 발대식에서는 금융소비자보호 담당임원 김경옥 상무가 고객패널 12명에게 위촉장을 수여하며 축하했다.

이번에 선발된 고객패널들은 금융법률 및 IT금융서비스 분야에 대한 이해를 갖춘 지역민을 비롯해 학업과 취업을 준비 중인 MZ세대 대학생, 생활금융에 관심이 많은 주부, 사회복지 분야 종사자 및 장애인 등 다양한 계층으로 구성됐다.

제11기 BNK경남은행 고객패널은 발대식을 시작으로 오는 10월까지 온·오프라인 활동을 병행하며 금융당국의 현장 소통 활동, 금융상품 및 서비스 개선, 금융소비자 권익 향상 등 다양한 주제에 대해 의견을 제시한다.

금융소비자보호 담당임원 김경옥 상무는 "고객패널들의 생생한 경험과 진솔한 제안은 BNK경남은행 발전에 있어 매우 소중한 자산이다. 아울러 고객 중심의 금융서비스를 강화하는 데에도 큰 힘이 될 것으로 기대한다"고 말했다.

이어 "제11기 BNK경남은행 고객패널에는 개인 SNS 활동이 활발한 고객들이 선발돼 보다 생생하고 폭넓은 의견 수렴이 기대된다. 고객패널들의 다양한 의견들을 적극적으로 반영해 보다 나은 서비스와 제도 개선으로 보답하겠다"고 전했다.

BNK경남은행은 고객패널과의 긴밀한 소통과 정보 공유를 위해 메타버스 플랫폼 '크니버스' 내에 '금융소비자보호존 고객패널 소통 공간'을 마련했다.

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이를 통해 시간과 공간의 제약을 넘어 고객과 은행이 더욱 가까이에서 교류할 계획이다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



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