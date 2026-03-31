녹동항 드론쇼 연계, 플리마켓 볼거리와 즐길거리 제공

전남 고흥군은 오는 4월 4일 녹동항 드론쇼 개막식과 연계해 도양읍 쌈지소공원에서 도시재생사업 일환으로 '녹동 사슴골 쌈지마켓'을 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 지역 소상공인과 주민들이 직접 참여해 수공예품, 로컬푸드, 체험 프로그램, 버스킹 공연 등 다채로운 볼거리와 즐길 거리를 제공한다. 군은 이를 통해 드론쇼 시작 전 도양읍 시가지에 활력을 불어넣을 계획이다.

오는 4월 4일 녹동항 드론쇼 개막식과 연계해 도양읍 쌈지소공원에서 도시재생사업 일환으로 '녹동 사슴골 쌈지마켓'을 개최한다. 고흥군 제공 AD 원본보기 아이콘

특히, 특별행사로 마련한 '우리동네 빵 축제'는 고흥 관내 제빵사들을 초청해 직접 만든 빵을 선보이고 홍보하는 자리로, 이번 플리마켓에서 야심 차게 준비한 대표 콘텐츠다.

지난해 10월 두 차례 전남형 소규모 도시재생사업으로 추진한 '녹동 사슴골 쌈지마켓'은 지역민과 관광객의 큰 호응 속 성황리에 마무리된 바 있다.

군은 올해도 도양읍 구도심에 활력을 불어넣기 위해 플리마켓 행사를 드론쇼와 연계해 운영한다. 행사는 4월부터 10월까지 매월 첫째 주 토요일에 진행할 예정이다.

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군 건설과 관계자는 "녹동 사슴골 쌈지마켓은 주민 주도의 도시재생과 지역 상권 활성화를 위한 행사"라며 "앞으로도 지역민이 중심이 되는 지속 가능한 도시재생 행사를 이어가겠다"고 말했다.

호남취재본부 김재승 기자 seung4986@asiae.co.kr



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