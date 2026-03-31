국가데이터처 2025 한국의 사회지표 발표

빈곤층과 중상층, 근로자와 고용주 갈등 높아

500~600만원 고소득층 삶 만족도 85%

지난해 우리 국민 10명 중 8명은 '보수와 진보'의 갈등이 심하다고 느끼는 것으로 나타났다.

외롭다고 느끼는 비중은 줄었고, 국내외 여행은 꾸준히 증가하며 팬데믹 이전 수준으로 돌아갔다.

헌법재판소가 윤석열 대통령 탄핵안 인용을 선고한 4일 서울 용산구 대통령 관저 부근에서 탄핵반대 지지자들이 좌절하고 있다. 2025. 04. 04 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘

국가데이터처가 31일 발표한 '2025 한국의 사회지표'에 따르면 지난해 국민들이 크게 느낀 사회 갈등은 보수와 진보로 갈등 인식률이 80.7%로 집계됐다.

이는 우리 사회 갈등 정도가 어느 정도 심하다고 생각하는지에 '약간 심하다'와 '매우 심하다'고 답한 응답자 비율이다.

다음으로 '빈곤층과 중·상층'(74.0%), '근로자와 고용주'(69.1%) 순이었다.

1년 전보다 사회갈등 인식률은 보수와 진보, 근로자와 고용주에서 각각 3.2%포인트, 2.7%포인트 증가했다.

30대는 다른 연령대에 비해 빈곤층과 중·상층, 근로자와 고용주, 수도권과 지방, 종교 간의 사회갈등 인식률이 높았다.

19∼29세는 보수와 진보, 개발과 환경보존, 노인층과 젊은 층에서 높았으며, 50대는 남녀 갈등 인식률이 가장 높았다.

지난해 우리나라 국민의 16.9%는 외롭다고 답했다. 그 비중은 전년(21.1%)보다 4.2%포인트 내려갔다.

삶과 직업 만족도는 올랐다. 지난해 국민 중 자기 삶에 만족하는 사람의 비중은 80.8%로 전년(75.6%)보다 5.2%포인트 높아졌다.

특히 고소득층에서 삶의 만족도가 높았다. 소득수준이 500만∼600만원 미만인 응답자 삶의 만족도(85.5%)가 가장 높고, 600만원 이상(84.2%), 400만∼500만원 미만(81.3%) 순이었다.

국민 중 자신이 하는 일이 가치 있다고 생각하는 사람의 비율은 79.4%로 지난해(76.3%)보다 3.1%포인트 증가했다.

소비 만족도는 2011년 이후 꾸준히 증가하는 경향이 이어졌다. 지난해 자신의 소비생활에 만족하는 인구 비율은 2023년(21.2%)보다 3.4%포인트 오른 24.6%로 나타났다.

문화예술 및 스포츠 관람률도 57.7%로 2023년(55.3%)보다 2.4%포인트 올랐다. 여전히 코로나19 팬데믹 이전인 2019년(66.2%)보다는 낮은 수치다.

국내·해외 여행은 모두 팬데믹 이전 수준을 회복했다. 지난해 우리나라 13세 이상 인구 중 70.2%가 지난 1년간 국내여행을 했다. 2년 전 조사(66.7%)보다 3.5%포인트 높아졌다.

해외여행을 다녀온 사람 비율도 31.5%로 2년 전(15.1%)보다 2배 이상을 기록하며 역대 최고 수준을 나타냈다.

지난해 평소 자신의 여가생활에 만족한다고 응답한 비율은 39.4%로 2년 전 조사(34.3%)보다 5.1%포인트 증가했다.

여가 여건 충족도는 지난해보다 여가 시간에서 늘었고, 여가 비용이나 여가 시설에서는 감소했다.

주택 관련 지표에서는 집값 부담이 비슷한 수준을 유지했다.

2024년 연 소득 대비 주택가격 배율(PIR)은 6.3배로 전년(6.3배)과 동일했다. 월 소득 대비 임대료 비율(RIR)도 15.8%로 같았다.

인구 1000명당 주택 수는 442.8호로 1년 전보다 5.8호 증가했고, 주택보급률은 102.9%로 0.4%포인트 상승했다.

다만, 2024년 최저 주거기준 미달 가구 비중은 3.8%로 전년(3.6%)보다 0.2%포인트 증가했다. 2017년 이후 처음으로 확대한 것이다.

2024년 범죄 발생 건수는 인구 10만명당 3343건으로 전년보다 7.1%(222건) 증가했다.

도로교통사고 사망률은 10만명당 4.9명으로 전년과 같았다.

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지난해 사교육 참여율은 75.7%로 전년보다 4.3%포인트 하락했고, 학생 1인당 월평균 사교육비도 45만8000원으로 3.5% 줄었다.

소득이 높을수록 사교육비 지출이 많은 경향을 보였다.

세종=임온유 기자 ioy@asiae.co.kr



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