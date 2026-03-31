경기도가 아동 급식카드 온라인 사용처 확대를 위해 가맹점을 모집한다.

공모 대상은 아동 급식에 적합한 다양한 구매 품목을 보유하고, 아동 급식카드 사업 목적에 맞는 품목·가맹점 관리가 가능한 온라인 사업자다. 참여업체는 이용자의 선택권 확대에 기여할 수 있어야 하며, 보건복지부 아동 급식 매뉴얼을 준수할 수 있는 운영체계를 갖춰야 한다.

온라인 가맹점으로 참여하기 위해서는 아동 급식카드 결제가 가능한 시스템 운영과 함께 사업 목적에 맞는 품목 관리·운영 역량을 갖추고 있어야 한다. 경기도는 공모 과정에서 이러한 적정성 여부를 검토할 예정이다.

모집 기간은 오는 4월8일까지며, 참여를 희망하는 기업은 코리아경기도주식회사 누리집(www.kgcbrand.com)서 신청이 가능하다.

경기도는 아동 급식카드의 온라인 이용 기반을 확대함으로써 결식아동의 접근성과 편의성을 높이고 낙인감 해소에도 긍정적인 효과를 거둘 것으로 기대하고 있다.

아울러 참여기업은 공공사업 참여를 통한 환경·사회·투명경영(ESG) 실천, 공공가치 창출, 온라인 결제처 확대 등의 효과도 있을 것으로 전망된다.

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오명숙 경기도 아동돌봄과장은 "아동 급식카드 이용 아동이 더욱 편리하게 급식 카드를 이용할 수 있도록 온라인 사용 환경을 지속 확대해 나갈 계획"이라며 "공공성과 운영 역량을 갖춘 기업들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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