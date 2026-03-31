7월 브라질 초도 비행…미소중력 실험·우주부품 검증까지 '임무형 로켓' 라인업 확대

민간 우주 발사체 기업 이노스페이스가 다목적 준궤도 로켓 '세빛(SEBIT)'을 공개하며 위성 발사 중심 사업을 시험·검증 플랫폼으로 확장한다. 미소중력 실험과 우주 부품 검증, 고속·고고도 기술 시험은 물론 방산 분야 수요까지 겨냥하면서 '임무 중심 로켓' 사업 포트폴리오 구축에 본격적으로 나섰다.

이노스페이스 다목적 준궤도 로켓 '세빛(SEBIT)'. 이노스페이스 제공 AD 원본보기 아이콘

이노스페이스는 31일 추력 3t급 하이브리드 로켓 엔진 기반의 다목적 준궤도 로켓 세빛을 공개했다고 밝혔다. 세빛은 과학 탑재체 실험, 우주 부품 기능 검증, 고속·고고도 환경 기술 시험 등 다양한 임무 수행에 맞춰 설계됐으며, 고도 50㎞ 이상 비행 성능을 확보했다. 준궤도 로켓은 인공위성을 지구 궤도에 올리는 발사체와 달리 고고도까지 비행한 뒤 복귀하며, 미세중력 실험과 우주·방산 부품 성능 검증에 활용되는 시험용 로켓이다.

핵심은 위성 발사체 기업에서 시험·평가 서비스 기업으로의 확장이다. 기존 한빛(HANBIT) 시리즈가 위성 고객 중심의 저비용·신속 발사 서비스에 초점을 맞췄다면, 세빛은 우주 부품과 고고도 탑재체, 비행체 기술 검증 수요까지 흡수하는 시험 플랫폼 역할을 맡는다.

특히 세빛은 미소중력 환경 모사와 고고도 비행 데이터를 실시간으로 지상에 전송할 수 있어 연구기관과 방산업체, 우주부품 기업의 시험 수요에 대응할 수 있다. 친환경성과 대량 생산성에 유리한 하이브리드 엔진을 채택해 반복 발사와 다양한 비행 조건 구현이 가능하다는 점도 강점이다.

이노스페이스 다목적 준궤도 로켓 '세빛(SEBIT)' 전용 발사대. 이노스페이스 제공 원본보기 아이콘

이노스페이스는 오는 7월 브라질 알칸타라 우주센터에서 세빛 초도 비행시험을 실시해 상용화 성능과 운용 안정성을 검증할 계획이다. 이를 통해 비행체 개발·판매, 시험평가 서비스, 위성과 고고도 탑재체 발사까지 이어지는 통합 사업 구조를 구축한다는 전략이다.

김수종 이노스페이스 대표는 "비행체 수송 플랫폼 수요가 위성 발사를 넘어 고속·고고도·고기동 환경 실험까지 빠르게 확대되고 있다"며 "우주 분야는 물론 방산 분야까지 급증하는 수요에 대응하겠다"고 말했다.

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한편 회사는 지난해 12월 한빛-나노(HANBIT-Nano) 첫 상업 발사 미션 중단 원인 규명을 마무리하고 관련 부품 개량과 공정 고도화를 진행 중이다. 이를 바탕으로 우주항공청 발사 허가를 거쳐 올해 3분기 내 후속 발사를 추진할 계획이다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr



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