더불어민주당 김기운·김명용·송순호·이옥선 경남 창원특례시장선거 예비후보가 내달 초 본 경선을 앞두고 '공정 경선'과 '경선 직후 원팀 전환'을 약속했다.

4명의 예비후보는 31일 시청 현관 앞에서 공동기자회견을 열고 "경선은 더 나은 후보와 더 나은 정책을 선택하기 위한 과정이며 그 목적은 시민의 삶을 지키고 창원의 발전을 이루는 데 있다"며 "경선은 경쟁이지만 본선에서는 반드시 하나가 되겠다"라고 밝혔다.

더불어민주당 김기운·김명용·송순호·이옥선 경남 창원특례시장선거 예비후보(가장 앞줄 왼쪽부터)가 손을 맞잡은 채 경선 직후 원팀 선언 회견 기념사진을 찍고 있다. 이세령 기자 AD 원본보기 아이콘

이들은 "마산해양신도시, 진해 웅동1지구 개발, 팔룡터널 재구조화, 액화수소플랜트 정상화, 구산해양관광단지 조성, 제2국가산단 조성 등 해결해야 할 과제가 쌓여있다"면서 "이러한 시기에 분열과 갈등이 아니라 통합과 책임의 정치, 소모적 경쟁이 아니라 실질적 해법을 만드는 협력의 정치가 필요하다"고 강조했다.

그러면서 "경선 결과에 깨끗이 승복하고 선출된 후보를 중심으로 모든 역량을 결집하겠다"라고 다짐했다.

또 "서로를 경쟁자가 아닌 동지로 존중하며 어떠한 갈등도 남기지 않겠다"고 약속했다.

더불어민주당 경남지역 제9회 전국동시지방선거 출마자들이 창원시청 현관에서 창원시장 경선 후보 원팀 선언 공동기자회견을 하고 있다. 이세령 기자 원본보기 아이콘

후보들은 공동선언을 통해 ▲비방 및 흠집 내기 없는 공정하고 깨끗한 경선 ▲경선 결과 승복 ▲우수 공약 공유 및 본선과 이후 시정 운영에 적극 반영 ▲경선 후 즉시 원팀 전환 ▲시정까지 이어지는 통합 정치 실천 등 5대 원칙 준수를 공약했다.

AD

이들은 "하나의 팀으로 하나의 목표를 향해 나아갈 것"이라며 "더 큰 책임감으로 경쟁하고, 더 큰마음으로 하나가 되어 창원의 변화를 반드시 만들어내겠다"고 했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>