취약계층·청년·의료공백 해소 집중 지원

보건복지부는 중동 전쟁에 따른 민생 부담을 완화하기 위해 31일 국무회의에서 의결된 올해 제1회 추가경정예산안(추경안)에 총 3263억원을 반영했다고 밝혔다.

이번 추경안은 저소득층 먹거리·돌봄 지원을 강화하고, 농어촌 의료공백 해소와 위기청년 지원에 집중한다.

복지부는 31일 국무회의에서 의결된 올해 제1회 추가경정예산안(추경안)에 총 3263억원을 반영했다고 밝혔다. 이번 추경안은 취약계층 소득·먹거리·돌봄 등을 지중 보호하고 농어촌 등 취약 지역의 필수의료 공백 해소를 위한 의료인력 지원 등에 중점을 뒀다.

우선 갑작스러운 위기에 처한 이들에게 기본 먹거리를 지원하기 위해 무상으로 제공하는 '그냥드림' 코너를 전국 150개에서 300개로 늘린다.

긴급복지, 긴급·일상돌봄 등 갑작스러운 위기로 일시적 어려움을 꺾는 가구에 대한 생계지원도 1만6000건을 추가하고, 긴급·일상돌봄 서비스도 강화한다. 취약계층 의료안전망 강화를 위한 추가 예산도 확보해 의료급여 지원 대상도 약 5만명 더 늘린다.

고립은둔청년, 가족돌봄청년 등 위기청년을 대상으로 사회적 고립 방지와 자립을 돕는 지원도 강화한다. 아동·노인 등 사회복지시설의 돌봄 인력난을 해소하기 위해 청년들에게 사회복지 실무 경험을 쌓을 기회을 제공, 청년 복지인력도 629명을 추가로 양성한다.

이와 함께 공보의 급감 등에 따라 취약지 보건지소의 진료 공백을 메우기 위해 간호직 등 진료인력을 긴급 지원한다. 지역 보건의료기관의 인력 확보를 위해 시니어의사는 160명에서 180명으로, 계약형 지역필수의사는 136명에서 268명으로 늘린다.

AD

복지부는 "오늘 국회에 제출되는 추경안이 국회 심의·의결을 거쳐 확정되면 신속한 집행이 가능하도록 철저히 준비해 어려운 상황에서도 든든한 사회안전매트가 제대로 작동될 수 있도록 하겠다"고 전했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>