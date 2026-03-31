[전쟁 추경]복지부, 중동발 위기 대응에 3263억…민생안정 지원 강화
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취약계층·청년·의료공백 해소 집중 지원
보건복지부는 중동 전쟁에 따른 민생 부담을 완화하기 위해 31일 국무회의에서 의결된 올해 제1회 추가경정예산안(추경안)에 총 3263억원을 반영했다고 밝혔다.
연합뉴스
이번 추경안은 저소득층 먹거리·돌봄 지원을 강화하고, 농어촌 의료공백 해소와 위기청년 지원에 집중한다.
복지부는 31일 국무회의에서 의결된 올해 제1회 추가경정예산안(추경안)에 총 3263억원을 반영했다고 밝혔다. 이번 추경안은 취약계층 소득·먹거리·돌봄 등을 지중 보호하고 농어촌 등 취약 지역의 필수의료 공백 해소를 위한 의료인력 지원 등에 중점을 뒀다.
우선 갑작스러운 위기에 처한 이들에게 기본 먹거리를 지원하기 위해 무상으로 제공하는 '그냥드림' 코너를 전국 150개에서 300개로 늘린다.
긴급복지, 긴급·일상돌봄 등 갑작스러운 위기로 일시적 어려움을 꺾는 가구에 대한 생계지원도 1만6000건을 추가하고, 긴급·일상돌봄 서비스도 강화한다. 취약계층 의료안전망 강화를 위한 추가 예산도 확보해 의료급여 지원 대상도 약 5만명 더 늘린다.
고립은둔청년, 가족돌봄청년 등 위기청년을 대상으로 사회적 고립 방지와 자립을 돕는 지원도 강화한다. 아동·노인 등 사회복지시설의 돌봄 인력난을 해소하기 위해 청년들에게 사회복지 실무 경험을 쌓을 기회을 제공, 청년 복지인력도 629명을 추가로 양성한다.
이와 함께 공보의 급감 등에 따라 취약지 보건지소의 진료 공백을 메우기 위해 간호직 등 진료인력을 긴급 지원한다. 지역 보건의료기관의 인력 확보를 위해 시니어의사는 160명에서 180명으로, 계약형 지역필수의사는 136명에서 268명으로 늘린다.
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복지부는 "오늘 국회에 제출되는 추경안이 국회 심의·의결을 거쳐 확정되면 신속한 집행이 가능하도록 철저히 준비해 어려운 상황에서도 든든한 사회안전매트가 제대로 작동될 수 있도록 하겠다"고 전했다.
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