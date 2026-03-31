"디지털 기반 서비스 확대"

폴스타는 차량 관리 편의성을 높이기 위해 '폴스타 오너 앱(App)'을 31일 공식 출시했다.

폴스타는 차량 관리 편의성을 높이기 위해 '폴스타 오너' 앱(App)을 31일 공식 출시했다. 폴스타 AD 원본보기 아이콘

서비스 예약부터 차량 이력 관리까지 지원하는 통합 서비스 플랫폼으로, 폴스타 차량 출고자라면 이름과 휴대전화 인증만으로 간편하게 가입할 수 있다. 실시간 정비 예약, 정비 진행 상황 확인, 정비 이력 관리, 리콜 대상 여부 조회 등 기능을 이용할 수 있다.

서비스 포인트와 시간을 선택해 간편하게 정비를 예약할 수 있으며, 차량 이상 증상을 사진이나 영상으로 첨부해 보다 정확한 사전 진단도 가능하다. 차량이 서비스 포인트에 입고된 이후에는 정비 대기, 진행, 완료 등 단계별 상태를 실시간으로 확인할 수 있다. 연도별 정비 이력과 점검 명세서를 한눈에 확인할 수 있으며, 차대번호를 별도로 확인하지 않아도 리콜 대상 여부를 간편하게 조회할 수 있다.

폴스타는 향후 업데이트를 통해 정비 외에도 멤버십 등 다양한 서비스 정보를 확인할 수 있도록 지원할 예정이다.

AD

김준의 폴스타코리아 서비스 총괄 실장은 "서비스 예약부터 차량 이력 관리까지 차량 관리 전 과정을 보다 직관적으로 이용할 수 있게 됐다"며 "디지털 기반 서비스를 확대해 고객들이 더욱 편리하게 차량을 관리할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>