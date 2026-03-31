국비 2억 2,400만 원 확보

연극·뮤지컬 등 10편 선정

전남 보성군은 31일 보성군문화예술회관이 2026년 기획 공연 라인업을 확정하고, 공모사업 선정을 통해 국비 총 2억 2,400여만 원을 확보했다고 밝혔다.

이번 국비 확보는 예술경영지원센터가 주관하는 '공연예술 지역유통지원사업'과 한국문화예술회관연합회의 '문예회관 특성화 지원사업'에 잇따라 선정되며 이뤄졌다.

보성군은 31일 보성군문화예술회관이 2026년 기획 공연 라인업을 확정하고, 공모사업 선정을 통해 국비 총 2억 2,400여만 원을 확보했다. 보성군 제공 AD 원본보기 아이콘

'공연예술 지역유통지원사업'에는 전통 공연 '송소희×두번째달×오단해: 모던민요', 뮤지컬 '슈퍼거북 슈퍼토끼', 연극 '국어의 시간', 전통 공연 '김준수×하윤주×김무반: 풍류일가', 연극 '비욘드아리랑' 등 5개 작품이 선정돼 국비 1억 2,400여만 원을 확보했다.

또한, '문예회관 특성화 지원사업'에는 연극 '헬로우 미스 미스터', 연극 '별빛 쏟아지는 마을', 연극 '미세스마캠', 연극 '고스트', 연극 '수상한 집주인' 등 5개 작품이 포함돼 국비 1억 원을 추가로 확보했다.

이번에 선정된 총 10편의 공연은 5월부터 11월까지 월별로 고르게 편성돼 군민들이 연중 지속적으로 공연을 관람할 수 있도록 구성됐다.

특히, 전통과 현대를 결합한 공연부터 광복 81주년, 나운규의 생애 등을 주제로 한 역사적 소재를 담은 작품까지 대중성과 예술성을 함께 갖춘 프로그램이 포함된 점이 특징이다.

아울러, 군은 자체 기획 공연 '심별전'을 오는 11월 선보이며 연간 공연 운영을 마무리할 계획이다.

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보성군 이상철 추진단장은 "두 개의 공모사업에 동시 선정된 만큼 군민 누구나 부담 없이 찾아올 수 있는 문화예술 공간으로서 역할을 더욱 충실히 이행해 가겠다"며 "연극, 뮤지컬, 전통 공연 등 장르를 다양하게 구성해 세대를 가리지 않고 즐길 수 있는 라인업을 마련했다"고 말했다.

호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr



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