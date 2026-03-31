학생 상담 과정서 피해 사실 알려

조만간 성고충심의위 열 계획

광주 동부경찰서 전경. AD 원본보기 아이콘

광주의 한 고등학교 교사가 수업 시간에 성희롱성 발언을 했다는 신고가 접수돼 경찰이 수사에 나섰다.

광주 동부경찰서는 동구 소재의 한 고등학교로부터 신고를 받고 교사 A씨를 조사하고 있다고 31일 밝혔다.

A씨는 지난 23일 학교 수업 도중 학생들에게 성적 수치심을 유발하는 발언을 한 혐의를 받고 있다. 해당 사건은 발언을 들은 한 학생이 지난 25일 다른 교사에게 상담을 신청하면서 외부로 알려졌다.

경찰은 현재 A씨를 상대로 구체적인 발언 내용과 사실관계를 파악 중이다. 경찰은 조사 결과 혐의가 명확해지면 A씨를 아동복지법 위반 혐의 등으로 정식 입건할 방침이다.

광주시교육청도 즉각 대응에 나섰다. 교육청은 해당 학년에 대해 A씨의 수업 배제 조치를 완료했으며, 조만간 자체 조사를 거쳐 성고충심의위원회를 열 계획이다.

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경찰 관계자는 "피해 학생들의 진술과 교사의 입장을 종합적으로 검토해 엄정하게 수사하겠다"고 말했다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



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