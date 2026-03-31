건협, 내달 1일부터 '중동전쟁 기업애로 지원센터' 운영

자재수급 차질·가격 상승 등 접수

대한건설협회는 다음 달 1일부터 '중동전쟁 기업애로 지원센터'를 설치, 운영한다고 31일 밝혔다.

이번 센터 운영은 중동 전쟁이 장기화 조짐을 보이면서 석유화학 제품 등 건설자재의 수급 차질로 가격 상승은 물론 자칫 건설공사 중단까지 이어질 수 있다는 우려가 커진 데 따른 것이다.

협회는 업계 피해 및 애로사항을 신속하게 파악하고 지원방안을 마련하기 위한 정부-업계 간 실시간 소통 창구 마련 차원에서 국토교통부와 민관 합동으로 센터를 운영한다고 설명했다.

신고 대상은 ▲자재 수급 차질로 공정이 지연 또는 중단되거나, 지연 또는 중단될 우려가 있는 경우 ▲자재 가격 상승으로 공사비가 증가하여 분쟁 발생 ▲기타 자재 수급 부족 및 납기지연 등 애로사항 일체다.

센터에 접수된 신고 사항은 즉시 국토부로 이관되며, 국토부는 필요시 지방자치단체 및 공공기관 등과 업무 협조를 통해 애로 사항 개선에 나설 계획이다.

애로 사항은 협회 홈페이지(www.cak.or.kr) 배너를 통한 인터넷 접수 및 본회·시도회 방문을 통해 접수할 수 있다.

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한승구 대한건설협회 회장은 "자재 수급 불안은 건설업계뿐 아니라 입주 지연, 분양가 상승 등 국민 불편을 초래하고 국가 경제에도 악영향을 끼친다"면서 "신고된 애로사항은 정부에 즉시 전달해 정부 차원의 신속한 대응이 이뤄질 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.

정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



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