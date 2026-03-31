술 마시고 트렁크 옷가지에 방화

경찰 정확한 사건 경위 조사 중

광주 광산경찰서 전경. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

평소 알고 지내던 지인이 돈을 빌려주지 않는다는 이유로 차량에 불을 지른 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

광주 광산경찰서는 일반건조물 방화 혐의로 A씨(50대)를 긴급 체포해 조사하고 있다고 31일 밝혔다.

A씨는 이날 오전 2시 33분께 광주 광산구 송정동의 한 주택 인근에 주차된 지인 B씨의 경차에 불을 지른 혐의를 받는다.

조사 결과 A씨는 오래 알고 지내던 B 씨에게 돈을 빌려달라고 요구했으나 거절당하자, 술을 마신 상태에서 B씨 차량 트렁크에 있던 옷가지에 불을 붙인 것으로 드러났다.

불은 신고를 받고 출동한 소방 당국에 의해 20분 만에 진화됐으며 다행히 인명피해는 없었다. 다만 차량 일부가 소실되면서 소방서 추산 105만 원 상당의 재산 피해가 발생했다.

범행 직후 A씨는 인근 지구대를 직접 찾아가 자수했으며 현장에서 긴급 체포됐다.

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경찰은 A씨를 상대로 정확한 범행 동기와 사건 경위 등을 조사할 예정이다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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