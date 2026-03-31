인천경제청, AI 실증사업 본격 추진…참여 스타트업 모집
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인천경제자유구역청이 도시 현장에서 인공지능(AI) 기술을 검증하고 상용화할 실증사업 참여 스타트업을 공개 모집한다.
모집 대상은 창업 7년 이내 스타트업(신산업 분야는 10년 이내)으로, 다음 달 22일까지 참여 신청을 받는다. 인천경제청은 스타트업 5∼7곳을 선정해 기업당 약 1억원씩 총 6억원을 지원할 계획이다.
기술 실증은 도시 안전·치안, 교통·이동 안전, 도시재난·위험관리 등 도시 안전 관련 분야를 대상으로 진행된다.
인천스타트업파크 전경. 인천경제청 제공
인천경제청은 참여 기업에 대해 실제 스마트시티 운영센터 데이터를 활용한 실증 환경을 제공하고, AI 학습을 위한 GPU(그래픽 처리 장치) 인프라, 성능 검증, 혁신제품 지정 및 SaaS(서비스형 소프트웨어) 전환 지원 등 기술 검증부터 사업화까지 전주기 지원을 할 계획이다.
특히 이번 사업은 실증-검증-상용화로 이어지는 구조를 통해 AI 기업이 실제 도시 환경에서 기술을 검증하고 공공시장과 글로벌 시장으로 진출할 기반을 마련하는 데 초점을 두고 있다.
참여 기업은 다음 달 평가를 통해 선정되며, 이후 5월부터 11월까지 AI 실증사업이 본격 추진될 예정이다.
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인천경제청 관계자는 "AI 기술은 개발보다 검증이 경쟁력"이라며 "AI 실증사업을 통해 스타트업이 실제 도시에서 기술을 입증하고 시장으로 확장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.
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