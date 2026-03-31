인천경제자유구역청이 도시 현장에서 인공지능(AI) 기술을 검증하고 상용화할 실증사업 참여 스타트업을 공개 모집한다.

모집 대상은 창업 7년 이내 스타트업(신산업 분야는 10년 이내)으로, 다음 달 22일까지 참여 신청을 받는다. 인천경제청은 스타트업 5∼7곳을 선정해 기업당 약 1억원씩 총 6억원을 지원할 계획이다.

기술 실증은 도시 안전·치안, 교통·이동 안전, 도시재난·위험관리 등 도시 안전 관련 분야를 대상으로 진행된다.

인천스타트업파크 전경. 인천경제청 제공 AD 원본보기 아이콘

인천경제청은 참여 기업에 대해 실제 스마트시티 운영센터 데이터를 활용한 실증 환경을 제공하고, AI 학습을 위한 GPU(그래픽 처리 장치) 인프라, 성능 검증, 혁신제품 지정 및 SaaS(서비스형 소프트웨어) 전환 지원 등 기술 검증부터 사업화까지 전주기 지원을 할 계획이다.

특히 이번 사업은 실증-검증-상용화로 이어지는 구조를 통해 AI 기업이 실제 도시 환경에서 기술을 검증하고 공공시장과 글로벌 시장으로 진출할 기반을 마련하는 데 초점을 두고 있다.

참여 기업은 다음 달 평가를 통해 선정되며, 이후 5월부터 11월까지 AI 실증사업이 본격 추진될 예정이다.

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인천경제청 관계자는 "AI 기술은 개발보다 검증이 경쟁력"이라며 "AI 실증사업을 통해 스타트업이 실제 도시에서 기술을 입증하고 시장으로 확장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



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