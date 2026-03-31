무면허 무보험 상태로 사고

폐차장 번호판 훔쳐 부착

광주 북부경찰서 전경. AD 원본보기 아이콘

폐차장에서 훔친 번호판을 대포차에 부착한 뒤 무면허로 운행하다 교통사고를 낸 외국인 유학생이 경찰에 붙잡혔다.

광주 북부경찰서는 절도, 공기호부정사용, 도로교통법 및 자동차 손해배상법 위반 혐의로 조선대학교 외국인 유학생 A씨(20대·우즈베키스탄 국적)를 입건해 조사하고 있다고 31일 밝혔다.

A씨는 지난 6일 오전 1시께 광주 북구 동운고가 인근에서 등록이 말소된 이른바 '대포차'를 무면허 상태로 운전하다 접촉 사고를 낸 혐의를 받는다.

사건 당시 피해 운전자의 신고를 받고 출동한 경찰은 사고 경위를 조사하던 중 수상한 점을 발견했다. A씨가 몰던 차량의 번호판이 이미 지난 2월 3일 폐차 처리되어 등록이 말소된 차량의 번호판이라는 사실을 확인한 것이다.

경찰 조사 결과 A씨는 보험에 가입하지 않고 면허도 없는 상태에서 차량을 운행하기 위해 폐차장에서 해당 번호판을 몰래 훔친 뒤 대포차에 부착한 것으로 드러났다.

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경찰은 A씨를 상대로 대포차의 구체적인 입수 경위와 추가 범죄 여부 등을 집중 조사한 뒤 구속영장을 신청할 방침이다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



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