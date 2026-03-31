도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협이 봉쇄된 상태로 남아 있더라도 이란을 상대로 한 군사 작전을 끝낼 의사가 있는 것으로 전해졌다.

월스트리트저널(WSJ)은 30일(현지시간) 트럼프 대통령이 참모들에게 이 같은 입장을 밝혔다고 미국 행정부 당국자들을 인용해 보도했다.

최근 트럼프 대통령과 참모들은 호르무즈 해협의 통항을 정상화하는 데 당초 예상한 전쟁 기간보다 더 오랜 시간이 걸릴 것으로 판단했다. 앞서 외신들은 미국이 이란 전쟁 기간을 4~6주 정도로 보고 있다고 보도한 바 있다.

그러면서 WSJ은 트럼프 대통령이 이란 해군력과 미사일 비축분을 약화하는 주요 목표를 달성한 뒤 현재의 교전을 축소한다. 이후 테헤란을 외교적으로 압박해 교역의 자유로운 흐름을 재개하도록 해야 한다고 판단했다고 전했다.

또 당국자들을 인용해 이 같은 시도가 실패할 경우 미국은 유럽과 걸프 지역 동맹국들에 해협 재개방 작업을 주도하도록 압박할 방침이라고 설명했다.

전문가들은 호르무즈 해협의 안전한 통항이 조속히 보장돼야 한다고 강조했다. 그렇지 않다면 미국과 동맹국들이 협상을 타결하거나 무력으로 사태를 종식할 때까지 이란이 세계 무역을 지속적으로 위협할 것이라는 분석이다.

워싱턴 브루킹스연구소의 이란 전문가이자 부소장인 수잰 맬로니는 해협이 다시 열리기 전에 군사작전을 끝내는 것은 "도저히 믿기 힘들 만큼 무책임한 일"이라고 비판했다.

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그러면서 "미국과 이스라엘은 함께 전쟁을 시작해 놓고 그 여파에서 발을 뺄 수는 없다"며 "에너지 시장은 본질적으로 글로벌 시장이기 때문에 미국만 경제적 피해를 피해 가는 것은 불가능하다"고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



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