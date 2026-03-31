미래형 과학관으로 점프한다… 국립부산과학관, AI 혁신추진단 출범

전시·교육·운영 전반 AI 전환 목표



"새 표준 정립, AI 혁신 과제 발굴"

국립부산과학관이 인공지능(AI) 기반 미래형 과학관으로 전환하기 위해 전담 조직을 꾸리고 본격적인 혁신 작업에 들어갔다.

국립부산과학관(관장 송삼종)은 인공지능 시대 대응을 위해 'AI 혁신추진단(TF)'을 구성하고 지난 27일 외부 전문가로 구성된 '제1회 AI 혁신자문위원회'를 개최했다고 31일 알렸다.

이번 사업은 'AI 시대 미래인재 양성'과 '전 국민 AI 기본 역량 함양' 등 정부 핵심 과제를 선도적으로 수행하기 위해 마련됐다.

과학관은 산·학·관 협력 모델을 기반으로 전시·교육·운영 전반에 AI 기술을 접목해 'AI 기반 과학문화 플랫폼'으로 전환을 추진한다.

이를 위해 송삼종 관장을 단장으로 하는 AI 혁신추진단을 별도로 구성했다. 조직은 전시교육과 경영혁신 2개 팀 체제로 운영되며 2027년까지 전문가 자문을 거쳐 분과별 과제를 수행하고 성과를 낼 계획이다.

자문 기능을 맡는 'AI 혁신자문위원회'도 함께 꾸렸다. 위원회는 ICT와 AI 솔루션 등 관련 분야 전문가들이 참여해 전문 지식을 공유하고 신규 사업 발굴, 디지털 혁신 아이디어 제안 등을 맡는다.

자문위원은 김치용 동의대학교 교수를 위원장으로 강명 동남권디자인산업협회 사무국장, 김창호 비주얼센터 이사, 박학문 스페이스케어 이사장, 박형준 레디메이드 이사, 이완섭 브레드 대표, 이혜연 동덕여자대학교 교수, 천세근 서울예술대학교 교수, 홍성희 동의대학교 교수 등 9명으로 구성됐다.

이날 열린 1차 회의에서는 자문위원 위촉식과 함께 ▲AI 어린이과학관 개선 사업 ▲미래 역량 중심 AI 교육 고도화 ▲산·학·관 협력 기반 동남권 거점 기능 강화 ▲AI 기반 조직 운영 및 지역 혁신 확산 등 주요 추진 과제를 논의했다.

국립부산과학관은 2022년 '혁신추진자문단'을 운영하며 디지털 전환을 추진해 왔다. 올해는 기존 성과를 바탕으로 AI 기술을 현장에 확대 적용해 시민 체감형 서비스 개선에 집중할 방침이다.

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송삼종 국립부산과학관장은 "AI 혁신추진단과 자문위원회가 과학관의 미래 혁신 과제를 실행하는 동력이 될 것"이라며 "산·학·관 협력을 통해 시민들이 일상에서 AI를 보다 쉽고 즐겁게 체험할 수 있는 서비스를 선보이겠다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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