케이뱅크, 최우형 행장 재선임상장 후 첫 주총서 이사회 전면 재편

집중투표제 배제 조항 삭제

소비자보호위원회 신설 근거 마련

케이뱅크가 상장 이후 처음 연 정기 주주총회에서 이사회 구조를 전면 손질했다. 사외이사진을 대폭 교체·재선임하며 지배구조 재정비에 나섰고, 최우형 행장의 연임도 확정했다.

케이뱅크는 31일 제10기 정기주주총회를 열고 최우형 대표이사 행장 재선임과 사외이사 2명 재선임, 감사위원이 되는 사외이사 3명 선임 안건 등을 의결했다.

이번 주총의 핵심은 이사회 재편이다. 케이뱅크는 기존 11명 체제였던 이사회를 7명으로 줄이기로 했다. 이에 따라 이사회는 사내이사 1명, 사외이사 5명, 기타비상무이사 1명으로 재구성된다. 상장 이후 이사회 규모를 슬림화해 의사결정의 속도와 집중도를 높이고, 이사별 책임과 역할도 보다 명확히 하겠다는 취지다.

새 이사진에는 디지털 금융과 경영 분야 경험을 갖춘 인사들이 대거 포함됐다. 감사위원으로는 이현애 전 NH선물 대표가 선임됐다. 정진호 전 KB국민은행 DT본부 부행장과 김남준 전 신한카드 부사장도 새롭게 합류했다. 기존 이사진 가운데서는 공학박사 출신인 이경식 서울대 교수와 금융감독원 출신 최종오 전문위원이 재선임됐다.

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정관 개정도 함께 이뤄졌다. 케이뱅크는 소수 주주 권익 보호 차원에서 집중투표제 배제 조항을 삭제했다. 개정 상법 등을 고려해 올해 9월 이후 소집되는 이사 선임 주주총회부터 적용될 예정이다. 소비자보호위원회와 ESG위원회를 신설할 수 있는 근거도 마련했다. 인터넷전문은행 가운데 이사회 내 독립 소위원회 형태의 소비자보호위원회를 두는 것은 케이뱅크가 처음이라는 설명이다.

이은주 기자 golden@asiae.co.kr



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