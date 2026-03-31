40년간 지역 소비효과 3186억 추산

인천시는 수도권 광역급행철도(GTX) B노선의 운영을 담당할 본사(법인운영사무소)를 송도국제도시 인천대입구역 인근에 건립하기로 확정했다고 31일 밝혔다.

GTX-B 본사는 열차 운행을 총괄하는 종합관제실과 상황실, 업무시설 등을 갖춘 철도 운영의 핵심 시설이다. 해당 시설은 민간사업시행자가 건립한 뒤 국가에 기부채납하고, 이후 40년간 위탁 운영을 맡는다.

인천시는 2024년 8월부터 국토교통부를 비롯한 관계기관에 후보지를 제안하는 등 GTX-B 본사 유치에 노력했고, 최근 국토부와 협의해 부지를 확정했다. 대상지는 송도 지식정보산업단지 내 5400㎡ 규모의 미매각 용지로, 시가 도시계획시설(철도)로 결정해 국토부에 매각하게 된다.

GTX-B노선 운영 본사 조감도. 인천시 제공 AD 원본보기 아이콘

GTX-B 본사에는 상주인력 200명을 포함해 최대 400명가량이 근무할 것으로 예상되며, 지역 소비 효과는 연간 약 79억원, 40년간 약 3186억원에 이를 것으로 분석됐다.

또 건설 단계에서 약 500억원의 생산유발효과, 운영 단계에서 연간 약 102억원 규모의 생산유발효과(40년간 약 4091억원)가 발생할 것으로 전망했다. 아울러 법인세 지자체 귀속분 등을 고려할 때 연간 약 19억원의 세수 증가 효과도 기대된다.

GTX-B는 2031년 개통을 목표로 공사가 진행 중이며 인천대입구역∼서울역∼남양주 마석 82.8㎞ 구간에 건설된다.

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인천시 관계자는 "GTX-B 본사는 철도 운영의 핵심 시설로 도시 상징성은 물론 경제자유구역 내 투자 유치 활성화에도 긍정적인 효과가 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



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