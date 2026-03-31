무자격 의약품·불법 화장품 집중 점검

전국체전 대비 관광객 밀집 지역 정비

SNS 비대면 유통망 정밀 모니터링

제주특별자치도 자치경찰단이 오는 4월 7일 제54회 보건의 날과 대규모 행사인 전국체전을 앞두고 도민과 관광객의 건강 보호 및 제주의 청정 이미지 수호를 위해 내달 1일부터 15일까지 2주간 무자격 의약품 판매와 불법 화장품 유통 등 보건 범죄 근절을 위한 대대적인 특별 지도 단속에 나선다.

이번 특별단속은 전국체전 등 대규모 행사를 앞두고 관광객 수요가 급증하는 시기에 맞춰 범죄 취약지를 선제적으로 정비하기 위한 조치로, 자치경찰단은 4개 조 15명의 수사 인력을 투입해 누웨모루거리와 올레 시장 등 주요 관광객 밀집 지역 및 기념품·보건위생 용품 판매업소를 중심으로 현장 점검을 강화할 방침이다.

중점 단속 대상으로는 사회관계망(SNS) 및 온라인을 통한 무자격 의약품과 건강기능식품 판매 행위, 홍보용·체험용 샘플 화장품의 불법 유통 및 판매, 젤리 등 식품의 형태나 냄새를 모방해 영유아가 오인 섭취할 우려가 있는 화장품 판매 행위 등이 포함된다.

또한 의약분업 예외 지역 내 약국 개설자의 준수사항 위반 행위 등 보건 안전을 위협하는 전반적인 요소들을 꼼꼼히 살필 계획이다.

특히 자치경찰단은 최근 교묘해지는 범죄 수법에 대응하기 위해 인스타그램, 페이스북, 블로그 등 SNS를 활용한 비대면 음성 유통망에 대해 정밀 모니터링을 실시함으로써 법적 감시망을 피하려는 신종 보건 위해 요소를 철저히 차단하는 데 주력할 예정이다.

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오충익 자치경찰단장은 이번 단속을 통해 제주의 보건 위생 수준을 한 단계 높이고, 도민과 제주를 찾는 관광객들이 안심하고 활동할 수 있는 환경을 조성하는 데 총력을 기울이겠다고 밝혔다.

호남취재본부 박창원 기자 captain@asiae.co.kr



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